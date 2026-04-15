Ekstasi Berlogo Marvel Beredar di Bekasi, Dua Pelaku Dicokok Polisi

Barang bukti 2.700 butir ekstasi jaringan Prancis di wilayah Kota Bekasi, Jakarta, Rabu (15/4/2026). (Foto: Antara/HO-Polres Jakarta Selatan).

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggagalkan peredaran ribuan butir ekstasi yang diduga merupakan bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan kasus ini dilakukan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol I Putu Yuni Setiawan mengatakan, dalam operasi tersebut polisi mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial MI dan R.

"Polres Metro Jakarta Selatan melalui Satresnarkoba berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi dengan menangkap dua pelaku berinisial MI dan R," kata Putu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Keduanya ditangkap di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, saat diduga hendak melakukan transaksi pada Jumat (27/3/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Dari tangan para pelaku, petugas menyita sebanyak 2.700 butir ekstasi.

"Barang bukti yang diamankan berupa 2.700 butir ekstasi berwarna merah muda dan biru berlogo Marvel," ujarnya.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Prasetyo Nugroho menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil koordinasi dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut dia, kedua tersangka diduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas negara, dengan asal barang bukti yang diduga dari Prancis.

"Kami bekerja sama dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta karena ini diduga jaringan internasional Prancis-Jakarta," kata Prasetyo.

Saat ini, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka terancam hukuman penjara antara lima hingga 10 tahun.

Polisi juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika serta segera melapor melalui layanan 110 apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba.