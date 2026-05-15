El Clasico Persija vs Persib Jadi Sorotan Media Inggris

Rivalitas panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung ternyata tidak hanya mengguncang atmosfer sepak bola domestik.

Duel sarat gengsi yang kerap dijuluki El Clasico Indonesia ini baru saja resmi mencuri perhatian salah satu media raksasa Inggris, The Guardian.

Melalui rubrik ikonis mereka, "The Knowledge", media berbasis di London tersebut mengupas tuntas fenomena unik di balik laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 yang berlangsung pada Minggu (10/5/2026) lalu.

Bukan cuma karena tensi tinggi di atas lapangan, The Guardian menyoroti laga ini karena melahirkan sebuah anomali geografis yang mencengangkan dunia sepak bola.

Persib menang dalam el clasico melawan Persija 2-1 (foto:Persib)

Berawal dari Pertanyaan Pembaca Inggris

Pembahasan ini bermula saat seorang pembaca bertanya mengenai rekor jarak tempuh terjauh dalam sebuah laga bertajuk "derbi lokal".

Di kompetisi Inggris, partai antara Carlisle melawan Barrow yang berjarak 78 mil (125 km) sudah dianggap sebagai derbi paling menyiksa fisik bagi para pemain dan suporter.

Namun, The Guardian kemudian membedah berbagai belahan dunia lain, hingga akhirnya takjub saat menoleh ke Indonesia. Mereka secara spesifik menyebut duel Persija vs Persib sebagai "Laga Klasikal" yang memiliki skala rivalitas masif.

"Stadion Gelora Bandung Lautan Api milik Persib berdiri 108 mil (173 km) jauhnya dari Jakarta International Stadium di ibu kota milik Persija," tulis laporan The Guardian.

Jarak normal tersebut sudah dianggap sangat signifikan untuk ukuran derbi, apalagi ditambah dengan faktor kepadatan lalu lintas yang padat.

Duel Persija vs Persib di Stadion Segiri Samarinda (foto:Persija)

Pecahkan Rekor 'Mengungsi' ke Samarinda

Fakta yang paling membuat media Inggris itu terheran-heran adalah apa yang terjadi pada pekan ke-32 lalu. Akibat masalah perizinan di Jakarta, laga kandang Macan Kemayoran terpaksa diasingkan menyeberang pulau ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Pemindahan mendadak ini langsung menciptakan rekor gila. Jarak antara markas Persib di Bandung dengan lokasi pertandingan di Samarinda membengkak hingga 1.270 kilometer!

Angka fantastis ini langsung meruntuhkan rekor derbi terjauh dunia sebelumnya yang dipegang oleh duel Auckland City vs Wellington Phoenix di Liga Australia yang "hanya" berjarak 621 kilometer.

El Clasico Indonesia di Samarinda resmi menjadi salah satu derbi dengan jarak tempuh paling ekstrem di planet bumi.

Persib Bungkam Persija di Stadion SegiriDalam laga "derbi rasa melancong" yang digelar di Samarinda tersebut, Maung Bandung akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1.

Persija sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Alaeddine Ajaraie pada menit ke-20.

Namun, keunggulan itu buyar setelah gelandang Persib, Adam Alis, tampil kesetanan dengan mencetak brace (dua gol) pada menit ke-28 dan 37'.

Rivalitas yang sengit, basis suporter yang masif, dan kini ditambah rekor jarak geografis yang tidak masuk akal, membuat El Clasico Indonesia kian sah diakui sebagai salah satu derbi terbesar dan paling unik di Asia, bahkan dunia.