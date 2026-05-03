‘El Clasico’ Persija Vs Persib, Panpel Tunggu Lampu Hijau dari PSSI untuk Main di GBK

Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta, masih belum belum menemukan titik temu soal venue untuk pertandingan krusial menjamu Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026

Hingga kini, kepastian apakah laga Macan Kemayoran versus Maung Bandung tersebut pada 10 Mei 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS) masih bergantung pada hasil koordinasi dengan PSSI.

Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, mengungkapkan pihak manajemen GBK sebenarnya telah memberikan lampu hijau agar duel bertajuk El Clasico Indonesia itu dapat digelar di Stadon Utama. Hanya saja, dalam beberapa hari terakhir pihak pengelola tiba-tiba meminta Persija agar berkoordinasi dengan PSSI.

Alasannya, PSSI berencana melakukan perawatan rumput terhadap Stadion Utama untuk kepentingan Timnas Indonesia pada Juni mendatang.

"Hari Kamis siang tuh tiba-tiba kami diundang, datang ke GBK, dan mereka bilang bahwa tanggal 5 Juni itu Tim Nasional akan pakai. Jadi, mereka (PSSI) berharap ada perbaikan rumput," kata sosok yang akrab disapa Bung Ferry saat di Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2026) petang.

Bung Ferry mengatakan, pergantian rumput itu sedikitnya memerlukan waktu sebulan sebelum pertandingan Timnas Indonesia digelar. Itu artinya, SU-GBK sudah harus steril mulai Selasa (5/5/2026) mendatang, atau lima hari menjelang laga Persija versus Persib.

"Cuma, mereka (pengelola GBK-red) tetap belum mau ngeluarin surat untuk penolakan pun. Mereka masih ngasih kesempatan, 'Coba deh kalian berkoordinasi dengan PSSI gitu, supaya kalian bisa main, Timnas juga bisa main'," lanjut Ferry.

Sebagai langkah antisipasi, Panpel Persija telah meninjau kondisi JIS (Jakarta International Stadium) sebagai alternatif. Sejatinya, JIS juga merupakan venue yang didaftarkan sebagai kandang utama Macan Kemayoran musim ini.

"Kalau misalnya PSSI mengizinkan, kami main di GBK. Tapi kalau PSSI enggak mengizinkan, ya mau enggak mau kita main di JIS. Ya, tim Persija harus nerima. JIS dalam kondisi apapun," tegas Ferry.

Lebih jauh, Ferry juga menepis kabar yang menyebutkan laga akan dipindahkan ke Bali. Ia memastikan tim asuhan Mauricio Souza sangat keberatan jika harus bermain di luar Jakarta.

Adapun keputusan final mengenai lokasi pertandingan dijadwalkan akan keluar pada Senin (4/5/2026) besok usai manajemen melakukan lobi-lobi dengan PSSI.