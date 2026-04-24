El Rumi dan Syifa Hadju Pamer Foto Mesra Pakai Baju Pengantin Nuansa Internasional

Pasangan selebritas El Rumi dan Syifa Hadju kembali mencuri perhatian publik setelah membagikan potret romantis dengan nuansa elegan bak pasangan pengantin internasional.

Dalam sesi pemotretan terbaru, keduanya tampil serasi mengenakan busana bernuansa putih yang terkesan mewah dan berkelas.

El Rumi terlihat gagah dalam balutan setelan jas tuxedo putih dipadukan dengan celana hitam serta dasi kupu-kupu hitam yang memberi kesan klasik dan formal.

Sementara itu, Syifa Hadju tampil anggun mengenakan gaun panjang off-shoulder berwarna putih tulang dengan detail tekstur lembut yang memperkuat kesan glamor dan feminin, seperti terlihat di akun Instagram Syifa Hadju, Jumat (24/04/20226).

Tak hanya busana, sentuhan veil transparan membuat penampilan Syifa semakin menyerupai seorang pengantin modern bergaya internasional. Pose keduanya yang saling menatap sambil bergandengan tangan pun sukses memancarkan chemistry yang hangat dan romantis.

Akad El Rumi dan Syifa Hadju Dijadwalkan Minggu 26 April 2026

Proses administrasi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju telah tuntas. Pendaftaran pernikahan keduanya juga sudah dilakukan melalui KUA Setiabudi.

Pihak KUA Setiabudi, melalui Yusuf Mimbar, mengonfirmasi bahwa pasangan tersebut telah menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

"Sudah kita daftarkan. Jadi untuk berkas beliau menguasakan kepada WO-nya untuk mendaftarkan. Untuk tercatatnya pada hari Minggu, 26 April 2026 jam 10 pagi," kata Yusuf Mimbar dikutip di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia juga menjelaskan dokumen diserahkan oleh perwakilan dari pihak mempelai melalui wedding organizer (WO) dan seluruh persyaratan telah diperiksa.

"Untuk berkas diserahkan oleh utusan beliau dari Pejaten melalui WO. Tadi kita cek berkasnya surat rekomendasi, surat dari kelurahan kedua belah pihak sudah lengkap," sambungnya.

Diketahui, El Rumi telah memperoleh surat rekomendasi numpang nikah dari KUA Kebayoran Lama. Rencananya, akad nikah akan berlangsung di sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.