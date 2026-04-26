El Rumi Resmi Menikah dengan Syifa Hadju: Baca Ijab Qabul Satu Tarikan Napas

Ukuran Font Kecil Besar

Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju yang telah resmi menyandang status sebagai suami istri.

Prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta pada Minggu (26/4/2026), berlangsung dengan suasana yang sangat khidmat dan penuh haru.

Itu disampaikan langsung oleh Habib Usman bin Yahya, yang hadir memenuhi undangan sebagai pengisi acara, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran prosesi sakral tersebut.

"Alhamdulillah pernikahannya sudah selesai akad nikahnya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Di dalamnya keluarganya, El dan Syifa mendapatkan ketenangan, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rumah tangga tersebut menjadi contoh bagi rumah tangga-rumah tangga anak muda yang lainnya," ujar Habib Usman usai prosesi acara.

Habib Usman memberikan kesaksian mengenai kemantapan hati El Rumi saat membacakan ijab qabul. Menurutnya, putra kedua Ahmad Dhani tersebut tampak sangat tenang dan tegas saat mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi.

"Tadi acaranya masyaallah, sangat khidmat, tenang, dan El masyaallah pas kalimat, ijab kabulnya ya, tegas dan sekali doang, sekali selesai," lanjutnya.

Lebih lanjut, Habib Usman menyebutkan rangkaian prosesi akad nikah tersebut dimulai sejak pukul 11.00 WIB. Dalam kesempatan berharga itu, Habib Usman dipercaya sebagai pembaca doa dan penceramah.

Sebagai penceramah, Habib Usman juga membagikan wejangan dan nasihat pernikahan yang ia sampaikan kepada El Rumi dan Syifa Hadju.

Ia menekankan pentingnya peran suami dalam memuliakan istri serta ketaatan seorang istri dalam membangun fondasi rumah tangga yang harmonis.

"Yang saya nasihatin pokoknya yang terpenting adalah kalau buat laki-laki, harus sayangi istrinya, muliakan istrinya, sebagaimana pesannya Rasulullah: Berbuat baik terhadap istrimu, sayangi, cintai, hormati. Dan sebagai seorang istri, hormati, cintai, sayangi suaminya," katanya.

"Karena masuk surga itu gampang, perempuan itu masuk surga mudah, dengan tiga hal. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kedua taat sama suaminya, yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Udah, itu aja," tuturnya.