El Rumi Resmi Menikahi Syifa Hadju, Diikat Maskawin 2.026 Poundsterling dan Logam Mulia

El Rumi dan Syifa Hadju resmi menjadi pasangan suami istri.

Pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju resmi menyandang status sebagai suami istri, setelah prosesi akad nikah keduanya rampung digelar di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4/2026).

El Rumi dikabarkan mengikat sang kekasih dengan maskawin senilai 2.026 poundsterling, ditambah logam mulia.

Hal ini terungkap dari salah satu tamu sekaligus politisi Fadel Muhammad beserta istri Hana Shahab.

"Maharnya itu 2.026 poundsterling. Kemudian ada emas," kata Hana kepada awak media di lobi hotel.

Meski demikian, Hana tidak merinci berapa berat logam mulia yang menjadi maskawin El Rumi untuk Syifa Hadju.

Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Adhyaksa Dault juga mengonfirmasi terkait penggunaan uang poundsterling sebagai mahar El untuk mengikat Syifa.

"Ya maharnya tadi uang poundsterling," kata Adhyaksa.

Prosesi akad nikah El dan Syifa berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Sementara itu, resepsi pernikahan akan digelar pada malam hari di lokasi yang sama.

Sebelumnya, Habib Usman bin Yahya yang turut hadir sebagai pembaca doa dan penceramah mengatakan, prosesi sakral itu berlangsung dengan suasana yang sangat khidmat dan penuh haru.

"Alhamdulillah pernikahannya sudah selesai akad nikahnya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Di dalamnya keluarganya, El dan Syifa mendapatkan ketenangan, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rumah tangga tersebut menjadi contoh bagi rumah tangga-rumah tangga anak muda yang lainnya," ujar Habib Usman usai prosesi acara.

Habib Usman pun memberikan kesaksian mengenai kemantapan hati El Rumi saat membacakan ijab qabul. Menurutnya, putra kedua Ahmad Dhani tersebut tampak sangat tenang dan tegas saat mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi.

"Tadi acaranya masyaallah, sangat khidmat, tenang, dan El masyaallah pas kalimat, ijab kabulnya ya, tegas dan sekali doang, sekali selesai," lanjutnya.