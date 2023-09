Elon Musk Resmi Kuasai Twitter, Ngantor Bawa Wastafel Sampai Tendang Pemilik Lama

Setelah sempat tarik-ulur berbulan-bulan, CEO Tesla Elon Musk akhirnya resmi membeli Twitter senilai 44 Miliar Dollar AS atau setara Rp668 triliun, Kamis (27/10/2022) malam.

Elon bahkan langsung melakukan hal 'nyeleneh' usai resmi jadi pemilik salah satu platform media sosial terbesar di dunia tersebut.

Dalam video yang beredar, Elon tampak masuk ke markas Twitter sambil membawa wastafel. Dalam video 9 detik itu, salah satu orang terkaya di dunia itu masuk sambil menggendong wastafel berwarna putih sambil tertawa.

Tak jelas maksud Elon membawa wastafel itu masuk ke dalam markas Twitter.

Namun dalam laporan The New York Times, Elon langsung menendang setidaknya empat orang dari jajaran eksekutif Twitter.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7