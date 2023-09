Elon Musk Tantang Dominasi ChatGPT dengan AI Pencari Kebenaran TruthGPT

Miliarder pemilik Twitter, Elon Musk, kembali mengeluarkan peringatan tentang bahaya kecerdasan buatan (AI) bagi umat manusia dan mengklaim bahwa chatbot populer ChatGPT memiliki bias atau penyimpangan data yang ingin ia atasi dengan ciptaan AI-nya sendiri.

Musk mengungkapkan kepada pembawa acara Fox News, Tucker Carlson, dalam segmen yang ditayangkan Senin malam, bahwa ia berencana menciptakan alternatif untuk chatbot AI populer, ChatGPT, yang ia sebut "TruthGPT", yang akan menjadi "AI pencari kebenaran maksimum yang mencoba memahami alam semesta."

"Intinya, AI yang ingin memahami umat manusia kurang mungkin menghancurkannya," kata Musk, mengutip Japan Today, Rabu (19/4/2023).

Musk juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ChatGPT "sedang dilatih untuk menjadi politis yang benar."

Dalam wawancara dengan Carlson, Musk juga mendukung pengaturan kecerdasan buatan, mengatakan dirinya adalah "penggemar besar." Ia menyebut AI "lebih berbahaya" daripada mobil atau roket dan berpotensi menghancurkan umat manusia.

Terpisah, Musk telah mendirikan sebuah perusahaan baru bernama X.AI Corp, menurut pengajuan bisnis Nevada. Situs web kantor sekretaris negara bagian Nevada menyatakan bahwa bisnis tersebut didirikan pada 9 Maret dan mencantumkan Musk sebagai direktur dan penasihat lamanya, Jared Birchall, sebagai sekretaris.

Musk telah lama menyatakan pendapatnya yang kuat tentang kecerdasan buatan dan mengecam pemimpin teknologi lainnya, termasuk Mark Zuckerberg dan Bill Gates, karena memiliki pemahaman yang "terbatas" tentang bidang tersebut.

Musk adalah investor awal di OpenAI, startup di balik ChatGPT, dan menjadi ketua bersama dewan pada pendiriannya pada tahun 2015 sebagai lab riset AI nirlaba.

Namun, pendiri SpaceX tersebut hanya bertahan beberapa tahun, mengundurkan diri dari dewan pada awal 2018 dalam langkah yang dihubungkan startup San Francisco dengan pekerjaan Tesla dalam membangun sistem mengemudi otomatis.

"Seiring Tesla semakin fokus pada AI, ini akan menghilangkan konflik potensial di masa depan untuk Elon," kata OpenAI dalam postingan blog Februari 2018.

"Saya menciptakan nama dan konsepnya," kata Musk kepada Carlson, menyesali bahwa OpenAI kini erat sekali dengan Microsoft dan bukan lagi nirlaba.

Musk menjelaskan kepergiannya pada tahun 2019, mengatakan itu juga terkait dengan kebutuhannya untuk fokus pada masalah teknik di Tesla dan beberapa perbedaan pendapat dengan pemimpin OpenAI. "Lebih baik berpisah dengan baik," katanya.

"Tesla bersaing untuk beberapa orang yang sama dengan OpenAI & saya tidak setuju dengan beberapa hal yang ingin dilakukan tim OpenAI," cuit Musk, tanpa merinci.

Namun, ada pertanyaan mengenai kualitas sistem AI Tesla. Regulator keselamatan AS bulan lalu mengumumkan penyelidikan tentang kecelakaan fatal yang melibatkan Tesla yang diduga menggunakan sistem mengemudi otomatis saat menabrak truk pemadam kebakaran.

Penyelidikan truk pemadam kebakaran ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih besar oleh badan tersebut terkait beberapa insiden Tesla yang menggunakan sistem Autopilot pabrikan, menabrak kendaraan darurat yang terparkir saat menangani kecelakaan lain. NHTSA telah lebih agresif dalam mengejar masalah keselamatan dengan Tesla dalam setahun terakhir, mengumumkan beberapa penarikan dan penyelidikan.

Setahun setelah Musk mengundurkan diri dari dewan, OpenAI masih jauh dari mengerjakan ChatGPT tetapi secara terbuka memperkenalkan generasi pertama sistem GPT-nya, di mana ChatGPT didirikan, dan mulai mengalami perubahan besar untuk menggabungkan diri sebagai bisnis yang menguntungkan.

Pada 2020, Musk mencuitkan bahwa "OpenAI harus lebih terbuka" sambil mencatat bahwa ia "tidak memiliki kontrol & hanya wawasan yang sangat terbatas" terhadapnya.

Terkadang, ia memberikan pujian. Beberapa hari setelah rilis ChatGPT pada 30 November, Musk men-tweet kepada CEO OpenAI Sam Altman bahwa itu "sangat bagus" dan mengeluh bahwa media tidak meliput secara luas.

Sejak itu, Musk berulang kali menyoroti contoh yang menurutnya menunjukkan bias sayap kiri atau penyensoran. Seperti chatbot lainnya, ChatGPT memiliki filter yang mencoba mencegahnya mengeluarkan jawaban yang rasis atau menyinggung.

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.