Elon Musk Unggah Video Marco Rubio: Jualan 'Mimpi Amerika' di Tengah Bayang-Bayang Krisis

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio. (Foto: The America Times)

Miliarder sekaligus pemilik platform X, Elon Musk, kembali memicu perdebatan publik setelah mengunggah potongan video Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio. Dalam unggahannya, Musk seolah memberikan panggung bagi narasi klasik American Dream atau 'Mimpi Amerika' yang digaungkan Rubio, di tengah situasi global yang masih fluktuatif.

Melalui akun X pribadinya, Musk membagikan video pidato emosional Rubio yang berbicara mengenai visi kesetaraan dan harapan di Negeri Paman Sam. Dalam tayangan tersebut, Rubio mengeklaim bahwa AS tetaplah menjadi satu-satunya tempat di mana siapa pun, tanpa memandang asal-usul, dapat meraih potensi maksimalnya.

“Harapan saya untuk Amerika adalah terus menjadi tempat di mana siapa pun dari mana pun dapat mencapai apa saja,” ujar Rubio dalam potongan video yang dibagikan Musk tersebut.

Narasi Kesetaraan di Media Sosial

Unggahan Musk ini langsung memantik reaksi luas dari warganet. Rubio dalam pidatonya menekankan bahwa kondisi kelahiran, warna kulit, maupun etnis tidak boleh menjadi penghalang bagi individu untuk maju. Ia menyebut esensi Amerika adalah tempat untuk mengatasi tantangan hidup.

“Di mana Anda tidak dibatasi oleh keadaan saat Anda lahir, oleh warna kulit Anda, oleh etnis Anda. Ini adalah tempat di mana Anda mampu mengatasi tantangan dan mencapai potensi penuh Anda,” tegas Rubio dalam narasi yang dianggap banyak pihak sebagai upaya memoles citra AS di mata dunia.

Dukungan Musk terhadap pernyataan Rubio ini dipandang sebagai penguatan terhadap ideologi kebebasan individu yang selama ini memang kerap didengungkan oleh sang bos Tesla tersebut di platform miliknya.

Pengakuan Sejarah dan Beban 250 Tahun

Menariknya, di tengah upaya menjual keunggulan negaranya, Rubio tidak memungkiri bahwa catatan sejarah Amerika Serikat memiliki noktah hitam. Menjelang peringatan 250 tahun kemerdekaan AS, ia mengakui bahwa negara tersebut jauh dari kata sempurna.

“Sejarah kita tidak sempurna, tetapi menurut saya masih lebih baik daripada sejarah orang lain. Kisah kita adalah tentang perbaikan yang berkelanjutan,” kata Rubio.

Ia pun mengajak generasi mendatang untuk memikul beban dalam menjaga apa yang ia sebut sebagai 'negara yang unik dan luar biasa'.

Latar Belakang: Operasi Militer dan Kerentanan Energi

Pidato emosional Rubio dan unggahan Musk ini muncul di saat Washington tengah berupaya menutup babak ketegangan militer di Timur Tengah. Sebagai informasi pelengkap, Rubio dalam kesempatan tersebut juga mengonfirmasi berakhirnya operasi militer 'Epic Fury' terhadap Iran yang meletus sejak Februari lalu.

Meski mencoba tampil perkasa dalam pidato 'Mimpi Amerika' tersebut, Rubio akhirnya mengakui bahwa AS tidak sepenuhnya kebal dari dampak konflik. Ia mengonfirmasi bahwa AS tetap rentan terhadap lonjakan harga minyak global yang dipicu oleh ketegangan berkepanjangan dengan Teheran, walaupun ia mengeklaim posisi ekonomi Washington masih lebih stabil dibandingkan negara-negara lain.

Pernyataan Rubio yang diamini Musk ini pun seolah menjadi upaya retorika untuk menutupi kenyataan bahwa di balik jargon kebebasan, Negeri Paman Sam masih harus bergelut dengan ketergantungan energi dan dampak ekonomi pasca-perang.