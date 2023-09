Empat Juri AGT 2023 Takjub Usai Putri Ariani Bawakan Lagu Milik U2

Penampilan Putri Ariani di atas panggung semifinal America's Got Talent 2023 di Pasadena Civic Auditorium, Los Angeles, AS, Rabu (6/9/2023) (foto tangkapan layar Youtube)

Putri Ariani akhirnya lolos ke babak final America's Got Talent (AGT) 2023 setelah aksi memukaunya di semifinal membuat takjub keempat dewan juri serta seluruh penonton di Pasadena Civic Auditorium, Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu (6/9/2023).

Lolosnya Putri Ariani menuju babak final ini dibagikan melalui akun Instagram AGT. "@arianinismaputri has somethin' to smile about. She's heading to the #AGT Finale! (@arianinismaputri punya sesuatu yang bisa membuat kamu tersenyum. Dia menuju ke #AGT Finale!)" tulisnya, Kamis (7/9/2023).

Penampilannya di semifinal, Putri membawakan lagu 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' salah satu hits dari grup band U2 yang dirilis pada tahun 1987 silam. Namun lagu tersebut dibawakan dengan cara berbeda oleh Putri di atas panggung AGT 2023.

Usai penampilannya, kontestan asal Indonesia itu langsung mendapat standing ovation dari keempat dewan juri yakni Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel. Dilanjutkan dengan riuhan dan tepuk tangan dari seluruh penonton yang ikut berdiri.

Dalam komentarnya, Simon Cowel mengaku tidak bisa berkata-kata setelah mendengar suara Putri yang menyanyikan lagu tersebut. "Betapa indahnya suara Anda, betapa indahnya versi lagu ini. Inilah mengapa saya masih melakukan pekerjaan ini untuk momen seperti ini," ucapnya.

Kekaguman yang sama juga disampaikan oleh tiga juri lainnya yang menyebut Putri Ariani sempurna dan tak lupa dibalas dengan ucapan terima kasih dari Putri Ariana di atas panggung.

Selanjutnya Putri Ariani akan bersama lima kontestan lainnya seperti Mzansi Youth Choir, Lavender Darcangelo, Adrian Stoica and Hurricane, Ahren Belisle, dan Murmuration akan melanjutkan ke babak final pada Selasa (26/9/20230) waktu setempat.