Empat Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, Pemprov Ungkap Fakta Ini

Ilustrasi - Sampel Hantavirus terlihat di Ankara, Turki pada tanggal 6 Mei 2026. - (Foto: Antara/Arman Önal - Anadolu Agency/pri)

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jakarta mengungkap temuan empat kasus dugaan hantavirus di wilayah Ibu Kota.

Meski jumlahnya terbatas, kemunculan kasus ini kembali menarik perhatian karena masih minimnya pemahaman masyarakat terkait virus tersebut.

Kepala Dinkes Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebutkan dari empat kasus yang ditemukan, tiga pasien telah dinyatakan sembuh dengan gejala ringan. Sementara satu pasien lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis.

"Sampai sekarang ada empat kasus yang ditemukan. Tiga orang sudah sembuh dengan gejala ringan, satu orang masih suspek," kata Ani di Gedung DPRD Jakarta, Senin (11/5/2026).

Di balik temuan ini, Dinkes mengungkap fakta yang jarang diketahui publik, yakni hantavirus bukanlah penyakit baru.

Berbeda dengan COVID-19 yang sempat menjadi pandemi global, hantavirus telah lama dikenal dan rutin dipantau setiap tahun oleh otoritas kesehatan.

Ani menjelaskan, penularan virus ini umumnya berasal dari tikus ke manusia. Virus dapat menyebar melalui air liur, urine, maupun kotoran tikus yang mencemari lingkungan, bahkan melalui debu yang terhirup manusia.

Karena itu, kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam mencegah penularan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hantavirus memiliki banyak varian.

Berdasarkan keterangan World Health Organization, hanya varian Andes yang diketahui dapat menular antar manusia, dan varian tersebut sejauh ini hanya ditemukan di Amerika Selatan serta belum terdeteksi di Indonesia.