Empat Wakil Indonesia Dominasi Final Malaysia Masters 2022

Wakil Indonesia mendominasi partai final Malaysia Masters dengan menempatkan empat wakilnya, Minggu (10/7/2022).

Satu nomor bahkan dipastikan menyumbang gelar setelah mempertemukan All Indonesian Final ganda putra. Peringkat tiga dunia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan akan menjajal juniornya peringkat lima dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

"Yang pasti alhamdulillah, siapapun yang menang tetap Indonesia. Tapi kami mau juara, untuk menambah kepercayaan diri. Melawan Ahsan/Hendra, mereka sangat berpengalaman. Kami harus antisipasi, lebih rileks lagi dan tidak boleh terburu-buru," ungkap Fajar lewat informasi tertulis PP PBSI di Jakarta.

Bagi Fajar/Rian, final Malaysia Masters akan menjadi final keenam mereka sepanjang tahun 2022, dengan sebelumnya dicatatkan pada Swiss Open (juara), Korea Open (runner up), Thailand Open (runner up), Indonesia Masters (juara) dan Malaysia Open (runner up).

"Kami belajar dari hasil di dua turnamen awal tahun 2022 yang kurang memuaskan (Jerman dan All England), evaluasi apa sih kurangnya sehingga sekarang bisa mulai konsisten. Harapannya ke depan bisa terus konsisten," jelas Rian.

Selain laga Fajar/Rian vs The Daddies, dua wakil Merah Putih lainnya yang akan berjuang merebut gelar di ajang BWF Super 500 hari ini ialah Chico Aura Dwi Wardoyo dan pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Berikut jadwal pertandingan babak final Malaysia Masters 2022 hari Minggu yang akan dimulai pukul 12.00 WIB:

Tunggal putriAn Se Young (Korea Selatan) vs Chen Yu Fei (China)

Tunggal putraChico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

Ganda putriCHen Qing Cheng/Jia Yi Fan (China) vs Nami Matsuyama/Chihari Shida (Jepang)

Ganda campuranRinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia) vs Zheng Si Wei/Huang Dong Ping (China)

Ganda putraHendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (All Indonesian Final)