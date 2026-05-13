Enak Betul Nadiem, tak Perlu Mendekam di Tahanan Cukup Pakai Gelang

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim (ketiga kanan) berjalan keluar usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan delapan orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S/tom).

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kini tidak lagi ditahan di rumah tahanan negara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan pengalihan status penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah, lengkap dengan kewajiban memakai alat pemantau elektronik atau gelang detektor.

Pengalihan status tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam persidangan pada Senin (11/5/2026), dan mulai berlaku efektif sejak Selasa (12/5/2026).

Nadiem sebelumnya ditahan di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan:

"Menetapkan, satu, mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa. Dua, mengalihkan jenis penahanan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari penahanan Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi penahanan rumah di tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di The Residence at Dharmawangsa 2 Unit 1908 RT/RW 01/02 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2026," ungkap Purwanto saat membaca amar pengabulan permohonan pengalihan penahanan Nadiem.

Meski demikian, pengalihan status tersebut disertai sejumlah syarat ketat. Nadiem wajib berada di kediamannya selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, kecuali untuk kepentingan medis atau persidangan.

Ia juga diwajibkan memakai alat pemantau elektronik, melapor dua kali seminggu kepada jaksa penuntut umum, menyerahkan paspor dan dokumen perjalanan, serta dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara yang sama.

Nadiem juga dibatasi dalam menerima tamu, yakni hanya keluarga, kuasa hukum, dan tenaga medis. Selain itu, ia harus bersedia rumahnya diperiksa oleh petugas kejaksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tahanan rumah.

Hakim menegaskan bahwa jika syarat tersebut dilanggar, status penahanan dapat dikembalikan menjadi tahanan rutan.

"Menetapkan apabila terdakwa melanggar salah satu atau lebih syarat tersebut, maka jenis penahanan terdakwa akan dialihkan kembali ke penahanan rumah tahanan negara," kata Ketua Majelis Purwanto Abdullah di persidangan.

Pakai Gelang

Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan pengawasan terhadap Nadiem tetap dilakukan secara ketat meski telah berstatus tahanan rumah. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut jaksa penuntut umum telah mengeksekusi penetapan tersebut pada Senin malam (11/5/2026).

"Tadi malam tim penuntut umum sudah melaksanakan penetapan Majelis Hakim, di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah," kata Anang di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).

Anang menegaskan Nadiem tidak dapat keluar rumah tanpa izin hakim dan jaksa. Pengawasan juga dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) pemantauan elektronik, termasuk pemasangan gelang detektor.

"Iya mestinya (dipasang gelang), sepengetahuan saya ada SOP-nya biasa dipergunakan. Tapi nanti saya pastikan lagi. Tapi standar di kita ada seperti itu untuk melaksanakan (tahanan rumah)," jelas Anang.

Selain pengawasan elektronik, kejaksaan juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengawasi kediaman Nadiem selama menjalani tahanan rumah.

Terdakwa Korupsi Diberikan Keringanan

Di sisi lain, keputusan pengalihan penahanan ini memicu sorotan dari kalangan ahli hukum. Pakar hukum Hudi Yusuf menilai ada kejanggalan dalam pemberian keringanan tersebut, terutama untuk perkara korupsi.

“Menurut saya, ini suatu keanehan apabila tahanan korupsi mendapat keringanan menjadi tahanan rumah apabila tidak ada sesuatu yang sangat penting yang tidak mungkin dapat dilakukan pada tahanan,” kata Hudi Yusuf kepada Inilah.com, Rabu (13/5/2026).

Hudi juga menekankan bahwa kebijakan penahanan mencerminkan keseriusan pemberantasan korupsi. Ia mempertanyakan dampaknya jika keringanan seperti ini terlalu mudah diberikan.

“Apabila setiap tahanan mendapat keringanan, bagaimana mungkin tindak pidana korupsi dapat berkurang atau diberantas,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan hakim Tipikor agar tidak sembarangan memberikan kelonggaran kepada terdakwa korupsi.

“Namun sebagai hakim tindak pidana korupsi tidak boleh dengan mudah memberikan suatu keringanan terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi,” ujar Hudi.