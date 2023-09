Enam Pemain Liverpool Sesaki Starting 11 Liga Inggris, Tak Ada Nama Son Si Top Skor

Son Heung-min tak masuk dalam best 11 Liga Inggris 2021/2022

The Player Football Association (PFA) telah mengumumkan daftar Premier League Team of The Year untuk Liga Inggris 2021/2022.

Hasilnya, pemain Liverpool dan Manchester City mendominasi susunan 11 terbaik EPL musim lalu.

Liverpool menyumbang enam pemain mulai dari kiper sampai striker. Enam pemain Liverpool tersebut adalah, Alisson Becker (kiper), Trent Alexander-Arnold (bek kanan), Virgil van Dijk (bek tengah), Thiago Alcantara (gelandang), Sadio Mane (penyerang), dan Mohamed Salah (penyerang).

Bek tengah Chelsea, Antonio Ruediger, dan fullback serba bisa Manchester City, Joao Cancelo, melengkapi daftar pemain bertahan terbaik Liga Inggris musim ini.

Di lini tengah, ada Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva selain Thiago Alcantara.

Adapun megabintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, terpilih menjadi bomber terbaik bersama Mo Salah dan Sadio Mane.

Anehnya, tak ada nama Son Heung-min dalam starting eleven pilihan Liga Inggris tersebut. Padahal, Son merupakan top skor Liga Inggris musim lalu bersama Mo Salah dengan 23 gol.

Lebih ciamiknya lagi, bintang Tottenham itu mencetak semua golnya tanpa penalti. Son juga jadi pemain Asia pertama yang mampu menjadi top skor Liga Inggris.

Sebagai catatan, Pemilihan PFA dilakukan melalui surat elektronik di mana para pemain dari ke-92 klub profesional di Inggris memilih Pemain Terbaik, Pemain Muda Terbaik, dan 11 pemain untuk Tim Terbaik.

Pemain-pemain dari keempat divisi memilih dua penghargaan pertama tetapi mereka hanya boleh memilih pemain dari divisi di mana klub mereka bermain untuk penghargaan Tim Terbaik.

Setiap pemilih juga tak boleh memilih rekan setim mereka sendiri di setiap bagian penghargaan.