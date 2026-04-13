Enda Ungu Murka, Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Anak-anaknya Diserang Komentar tak Pantas

Gitaris band Ungu, Enda meluapkan kemarahannya setelah mendapati akun media sosial anak-anaknya dibanjiri komentar tidak pantas dari sejumlah warganet.

Lewat unggahan video di Instagram, Enda menegaskan tidak akan tinggal diam jika keluarganya terus menjadi sasaran komentar jorok. Ia secara langsung memperingatkan para pelaku agar segera menghentikan tindakan tersebut.

"Gue kasih tahu lo yang tukang komen sembarangan di Instagram anak gue, Zara, Alya, Abel, atau Instagram gue, yang suka komen jorok, heh pakai otak lo!" kata Enda lewat Instagramnya dikutip Senin (13/4/2026).

Enda juga mengaku telah mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar dari akun-akun yang dianggap melampaui batas. Ia menyatakan bahwa identitas di balik akun palsu tersebut tetap bisa dilacak.

Menurutnya, para pelaku tidak bisa bersembunyi di balik akun anonim karena jejak digital masih dapat ditelusuri, termasuk melalui perangkat dan email yang digunakan.

“Jaga kata-kata lo! Gue udah capture semua Instagram-instagram yang suka komen sembarangan, dan gue tau siapa lo!" ujarnya.

"Emang lo pikir kalau lo pakai akun bodong lo nggak bakal ketahuan? Lo masih running dari handphone kan? Email lo gue bisa tahu tinggal di mana," lanjutnya.

Enda juga mengungkapkan dugaannya para pelaku merupakan penggemar dari seorang figur publik tertentu. Ia bahkan berencana menghubungi artis tersebut agar mengetahui perilaku tidak pantas dari fansnya.