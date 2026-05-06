Epic Fury Berakhir, Apa Langkah AS Selanjutnya Hadapi Iran?

Operasi 'Epic Fury' resmi diakhiri, kini AS tengah menyiapkan strategi baru untuk menghadapi Iran. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Genderang perang bertajuk 'Epic Fury' resmi diredam. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio telah mengetuk palu berakhirnya operasi militer tersebut pada Selasa (5/5/2026) waktu setempat. Namun, jangan salah sangka. Berakhirnya operasi bukan berarti ketegangan di Teluk Persia menguap begitu saja. Washington justru tengah berganti ‘baju’ untuk memainkan strategi yang lebih kompleks.

"Operasi sudah selesai. Kita sudah melewati tahap itu," ujar Rubio lugas di hadapan awak media di Gedung Putih, sebagaimana dikutip dari AFP, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ini adalah sinyal transisi dari serangan terbuka menuju strategi bertahan yang tak kalah berisiko. Pertanyaannya: setelah bom berhenti jatuh, apa yang sebenarnya direncanakan Paman Sam terhadap Teheran?

Rem Mendadak di Tengah 'Project Freedom'

Secara mengejutkan, Presiden AS Donald Trump mengambil langkah tak terduga dengan memutuskan untuk menunda Project Freedom. Padahal, inisiatif militer ini dirancang untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz melalui pengawalan ketat kapal komersial.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mengungkapkan bahwa keputusan 'tarik rem' ini diambil demi membuka ruang diplomasi. Ia mengaku langkah ini merupakan respons atas permintaan dari Pakistan dan sejumlah negara sekutu lainnya. Trump mengeklaim ada kemajuan besar dalam perundingan dengan perwakilan Iran menuju kesepakatan final.

"Kami sepakat melakukan jeda untuk melihat apakah kesepakatan damai itu dapat difinalisasi dan ditandatangani," tulis Trump.

Namun, jangan harap tekanan mengendur. Meski pengawalan kapal dijeda, Trump menegaskan blokade di kawasan strategis tersebut tetap diberlakukan secara penuh. Strategi ini tampak jelas: Washington memberikan wortel diplomasi, namun tetap memegang cambuk ekonomi di tangan lainnya.

Dari Ofensif ke Defensif: Realita Pahit di Lapangan

Sebelum jeda ini diumumkan, Rubio sempat menegaskan adanya perubahan rules of engagement atau aturan main. Jika sebelumnya AS cenderung proaktif menyerang, kini mereka memasang badan secara defensif.

"Ini bukan operasi ofensif. Tidak akan ada penembakan kecuali jika kita ditembak terlebih dahulu," tegas Rubio.

Meski terdengar lebih lunak, realita di lapangan tetap getir. Sejak upaya pengamanan dimulai, baru dua kapal komersial yang bernyali melintas di bawah payung perlindungan militer AS. Para raksasa pelayaran dunia masih trauma.

Bayang-bayang rudal, drone, dan ranjau Iran di jalur sempit itu membuat mereka lebih memilih parkir di laut lepas daripada bertaruh nyawa. Sebelum konflik, sekitar 130 kapal melintasi selat itu setiap hari. Kini? Sepi bak kota mati.

Manuver Kushner di Balik Layar

Ada pemandangan menarik dalam babak baru ini. Trump, yang sebelumnya menuntut 'penyerahan tanpa syarat' dari Iran, mulai melonggarkan urat syarafnya. Di balik layar, nama-nama seperti Jared Kushner dan Steve Witkoff mulai bergerak. Mereka bukan lagi bicara soal pelatuk senjata, melainkan mencari titik temu di meja perundingan.

"Kita tidak harus memiliki perjanjian tertulis, tetapi harus ada solusi diplomatik yang jelas," kata Rubio.

Langkah ini adalah perjudian politik tingkat tinggi. Di satu sisi, Menteri Perang Pete Hegseth menjamin gencatan senjata masih berlaku. Di sisi lain, serangan-serangan sporadis masih terjadi, termasuk yang menyasar wilayah Uni Emirat Arab. AS seolah sedang berjalan di atas tali tipis: menawarkan jabatan tangan diplomatik, sembari tetap menjaga jari di atas pelatuk.

Taruhan Nyata: Bayang-bayang Bensin US$9

Mengapa AS begitu bernafsu 'menjinakkan' Selat Hormuz? Jawabannya sederhana: isi dompet warga dunia. Rubio memberikan gambaran yang sangat mengerikan namun logis bagi pasar energi global.

Ia memperingatkan, jika Iran dibiarkan memiliki senjata nuklir, mereka punya kartu as untuk menutup Selat Hormuz secara permanen. Dampaknya tidak main-main: harga bensin bisa meroket hingga US$8 atau US$9 per galon. Sebuah skenario 'pembakaran ekonomi' yang ingin dihindari oleh Gedung Putih.

"Mereka akan melakukan hal yang sama kepada dunia dengan senjata nuklir seperti yang mereka lakukan sekarang dengan selat itu," tutur Rubio dengan nada getir.

Menanti Pilihan Masuk Akal Teheran

Kini, bola panas ada di tangan Teheran. Rubio tanpa ragu menyebut kepemimpinan Iran saat ini sedang berada dalam fase 'gila'. Namun, di balik serangan verbal itu, terselip harapan agar Iran mengambil 'pilihan yang masuk akal' melalui jalur diplomasi yang ditawarkan Kushner cs.

Berakhirnya Operasi Epic Fury bukanlah tanda kemenangan mutlak, melainkan awal dari fase penantian yang menegangkan. Selat Hormuz tetap menjadi panggung teater dunia yang paling berbahaya. Antara perdamaian melalui negosiasi atau kembali ke lubang perang karena satu letusan drone yang salah sasaran.

Washington sudah meletakkan senjatanya dalam posisi standby. Sekarang, dunia menunggu: akankah diplomasi lebih tajam daripada hulu ledak?