Erick Thohir Bicara Kegagalan Timnas Indonesia: Tapi Boleh dong Kita Apresiasi...

Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menegaskan perjalanan sepak bola nasional tidak selalu berjalan mulus. Dalam proses pembenahan yang terus dilakukan, berbagai kegagalan menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi bersama.

Erick menyampaikan itu dalam acara Water Break PSSI Pers, dengan tema 96 Tahun PSSI: Fondasi Piala Dunia 2030 di GBK Arena, Senayan, Kamis (16/4/2026).

Erick menjelaskan PSSI saat ini terus melakukan introspeksi, terutama dalam memperkuat fondasi federasi dan kompetisi liga agar berjalan seiring.

Ia menilai, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci dalam membangun sepak bola yang berkelanjutan."Nah, inilah yang kenapa kami di PSSI juga berintrospeksi diri. Bahwa federasinya mesti kuat, tapi liganya mesti kuat. Kami jalan seiring. Tetapi yang terpenting apa? Accountable, ya, dalam menjalankan event-nya itu benar-benar mesti ada tolak ukurnya. Dan sejak awal kami bilang harus ada yang namanya kesepakatan antara supporting system Tim Nasional dan liga," kata Erick.

Erick berujar, kesinambungan antara kompetisi dan Tim Nasional juga harus dijaga. Contohnya di tahun ini, kalender kompetisi seperti Super League 2025/2026 akan ada penyesuaian lantaran Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2026 24 Juli-26 Agustus.

"Salah satunya kalender. Yang kompleks. Ya, dan tahun ini juga ya mohon maaf, liganya ngalah dikit karena ada AFF. Nah itulah yang namanya membangun sepak bola," katanyaa.

"Jadi kalau cuman kita bicara 'pokoknya' federasi mau begini, terus liga juga bicara 'pokoknya' liga mau begini, ya, pusat, PSSI pusat 'pokoknya' mau begini, PSSI daerah 'pokoknya' begini, sulit kalau semuanya pokoknya. Harus ada apa? Tadi, seluruh kepentingan ditaruh di tengah meja," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Erick menegaskan dirinya tidak ingin terjebak pada narasi keberhasilan semata. Ia mengakui masih banyak kekurangan, namun kerja keras seluruh elemen sepak bola nasional tetap patut diapresiasi.

"Nah alhamdulillah, saya di sini juga tidak mau bicara jemawa, atau memfokuskan kepada hanya keberhasilan. Banyak kegagalan yang kita alami. Tapi boleh dong kita apresiasi semua yang kerja, ya, banting tulang, dan ada hasilnya," tutur dia.

Lebih jauh, Erick juga menyampaikan beberapa evaluasi melalui Rapat Executive Committe (Exco). Dalam rapat tersebut, PSSI mencatat adanya peningkatan performa kompetisi liga Indonesia di level Asia. Erick menyebut peringkat Super League yang sebelumnya berada di posisi 25 kini naik ke posisi 18 sebagai indikator adanya kemajuan.

"Kemarin kami baru Rapat Exco, ya semua kami review, tanpa judgmental ya, tanpa menghakimi kemarin, di mana liga menunjukkan performance yang membaik. Apa indikatornya? Dulu ranking 25, sekarang ranking 18," katanya.

Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal positif, meski perbaikan menyeluruh tetap dibutuhkan agar kualitas kompetisi nasional benar-benar kuat, tidak hanya dari sisi performa klub di level Asia.