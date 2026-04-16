Erick Thohir Incar Tim Selevel Argentina Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2026

Sesi foto timnas Indonesia sebelum melawan Bulgaria dalam laga final FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026). Bulgaria berhasil unggul lewat tendangan penalti pada menit ke-37. (Foto: inilah.com/Rizky)

Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang menghadirkan tim besar dunia sebagai lawan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday mendatang.

Pria yang akrab disapa Erick itu menyebut November 2026 sebagai waktu yang cukup realistis untuk merealisasikan rencana tersebut.

Sepanjang tahun ini, Timnas Indonesia masih memiliki sejumlah agenda internasional FIFA. Selain jeda internasional pada Juni, skuad Garuda juga dijadwalkan tampil pada periode September–Oktober serta November 2026.

Khusus untuk November, FIFA Matchday akan berlangsung pada 9–17 November 2026. Setiap negara berkesempatan melakoni dua pertandingan uji coba dalam periode tersebut.

"Nah jadi ini juga yang kami lihat dan tentu November. November mudah-mudahan kami bisa ada tim besar yang main. Ya kalau dulu pernah Argentina, ya kami lihat mudah-mudahan November habis World Cup ada kesempatan lagi lawan tim besar," kata Erick di GBK Arena, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, Erick belum mengungkap identitas tim yang sedang dijajaki. Ia menegaskan komunikasi masih berlangsung untuk memastikan kesiapan calon lawan.

"Tapi saya juga masih mencari siapa yang siap datang ke Indonesia. Program penting ya, karena itu kita dorong terus pertandingan-pertandingan yang kompetitif seperti kemarin lawan Bulgaria (FIFA Series) itu saya rasa kompetitif," katanya.

Erick menegaskan variasi lawan menjadi hal penting untuk menambah pengalaman Timnas Indonesia, terutama di bawah pelatih baru, John Herdman.

"Mudah-mudahan yang ini kami bisa jaga persiapan-persiapan dan juga Coach John Herdman bisa memberikan taktik yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam opponent, maksudnya lawan tandingnya," ujarnya.

Di sisi lain, Erick juga mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia telah mengantongi satu calon lawan untuk FIFA Matchday Juni 2026. Namun, ia masih enggan mengungkap identitasnya.

"Kemarin kami tuan rumah FIFA Series, nanti Juni kami juga sedang mencari lawan, mudah-mudahan sudah dapat satu karena memang ini banyak perputaran kompetisi juga di banyak tempat," kata Erick.

"Mudah-mudahan sudah dapat satu tanggal 5 (Juni) mudah-mudahan. Saya belum bisa bicara siapa tapi nanti ada black and white-nya dulu," ujarnya lagi.

Erick menegaskan belum akan mengumumkan calon lawan tersebut demi menghindari kejadian serupa di masa lalu, ketika rencana uji coba batal meski sudah sempat disepakati.

"Jangan sampai nanti sudah diumumkan ternyata pernah kejadian kan waktu itu Kuwait," katanya.