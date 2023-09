Erick Thohir: Pabrik HSM 2 Krakatau Steel Sejalan dengan Visi Presiden dan Transformasi BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir turut mendampingi Presiden Jokowi dalam meresmikan pabrik baja Hot Strip Mill (HSM) 2, milik PT Krakatau Steel (Tbk) di Kawasan Industri PT Krakatau Steel di Cilegon, Selasa (21/9/2021).



Erick mengatakan, berdirinya HSM 2 tidak lepas dari dukungan Presiden Jokowi terhadap indsutri baja nasional. Jokowi ingin industri baja Indonesia mampu bersaing di kancah Internasional.



“Berdirinya HSM 2 ini sejalan dengan visi dari Bapak Presiden, untuk mendorong industri baja nasional agar produksi baja kita lebih optimal dan kompetitif di pasar internasional. Pabrik dengan teknologi modern ini sebagai bukti proses transformasi BUMN dapat diadopsi dengan baik oleh PT Krakatau Steel,” kata Erick melalui akun Instagram-nya @erickthohir.



Erick menambahkan, selain bagian transformasi BUMN, berdirinya pabrik canggih tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan pihak-pihak yang terlibat dalam transformasi tersebut.



Jokowi mengarahkan agar terjadi perbaikan kinerja BUMN. Arahan itu diterjemahkan Erick dengan transformasi BUMN.



“Terima kasih atas dukungan, arahan dan kepercayaan dari Bapak Presiden terhadap transformasi yang dilakukan @kementerianbumn. Ini tidak dapat terwujud tanpa kolaborasi dari berbagai pihak, baik lintas kementerian, lintas institusi, maupun dari pemda setempat. Kami berkomitmen untuk terus bertransformasi, demi mencapai Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, dan Indonesia Maju,” tulis Erick.



Selain melakukan perubahan kinerja, Erick juga menginginkan BUMN memberikan manfaat nyata bagi masyakarat.



Melalui transformasi BUMN, Erick juga merampingkan 108 BUMN menjadi 41 BUMN melalui holding. Dengan holding tersebut kinerja BUMN diharapkan semakin meningkat.



Pada tahun 2020 terbukti BUMN memberikan keuntungan Rp375 triliun untuk negara. Secara bertahap Erick menargetkan kontribusi BUMN kepada negara akan terus ditingkatkan.

Sebagai informasi, pabrik tersebut dibangun dengan investasi mencapai US$521 juta atau setara Rp 7,5 triliun dan mulai dibangun sejak 2016 konsorsium bersama SMS Group Jerman dan PT Krakatau Engineering.

Salah satu jenis produk yang menjadi keistimewaan pabrik baru ini adalah HRC untuk kebutuhan otomotif yaitu mampu menghasilkan ketebalan HRC dengan rentang 1,4mm hingga 16mm serta lebar mulai dari 600mm hingga 1.650mm.



Melalui pabrik HSM 2, kapasitas produksi HRC Krakatau Steel bertambah menjadi 3,9 juta ton per tahun sehingga dapat menekan impor HRC yang mencapai 0,9 juta-1,9 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan baja HRC/plate nasional mencapai 4,8 juta-5,3 juta ton per tahun.



Dengan beroperasinya pabrik ini, Indonesia diharapkan tidak lagi melakukan impor baja, sehingga bisa menghemat devisa hingga Rp29 triliun.