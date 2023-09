Erick Thohir Tak Lagi WFH Atau WFO, Tapi WFE

Pulang dari kunjungan kerja di Cirebon, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggunakan jalur darat menuju Jakarta. Perjalanannya kali ini dengan menaiki kereta api.



Dalam akun instagram miliknya @erickthohir, bos Mahaka Grup itu membagikan momen perjalanan pulang menuju Ibu kota pada Senin (6/9/2021) kemarin. Ternyata di kereta Erick masih bekerja.



Erick mengatakan, saat perjalanan di kereta ia masih melakukan berbagai kegiatan sebagai pembantu Presiden. Di antaranya mengisi acara secara virtual, memimpin rapat BUMN, hingga berdiskusi dengan sejumlah wartawan yang meliput kegiatannya.



Dengan memanfaatkan waktu dan teknologi sebaik mungkin, Erick menyadari banyak hal produktif yang dapat dilakukan.



“Memanfaatkan waktu dalam perjalanan dari Cirebon ke Jakarta kemarin dengan melakukan beberapa kegiatan di dalam kereta. Mengisi acara secara virtual, melakukan diskusi dengan direksi BUMN, dan juga bertemu dengan jurnalis yang ikut dalam perjalanan. Terasa padat namun karena dilakukan dengan suasana yang berbeda, ternyata bisa efektif dan efisien,” tulis Erick di akun instagramnya, Selasa (7/9/2021).



Erick pun mengenalkan istilah pekerjaan baru. Bukan lagi work from home atau work from office yang kini begitu akrab terdengar sejak pandemi Covid-19, tetapi Erick mempunyai istilah work from everywhere atau bekerja di mana saja.



“Mana suaranya tim WFE : work from everywhere,” tambah Erick.