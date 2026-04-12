Erick Thohir Ungkap Rencana Format Baru Piala Presiden 2026

Tim FC Port Thailand mengangkat trofi Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/7/2025). FC Port Thailand meraih Piala Presiden 2025 setelah mengalahkan Oxford United di pertandingan final dengan skor 2-1. (Foto: Antara)

Turnamen pramusim bergengsi sepak bola Indonesia, Piala Presiden 2026, dipastikan tengah dalam tahap persiapan intensif. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi bocoran bahwa edisi kedelapan turnamen ini berpeluang besar menggunakan format baru yang merombak kebiasaan dari edisi-edisi sebelumnya.

Sinyal perubahan tersebut disampaikan Erick usai berdiskusi dengan Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2025, Maruarar Sirait.

PSSI menargetkan agar turnamen kali ini lebih inklusif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi akar rumput sepak bola nasional.

"Tadi Pak Ara (Maruarar Sirait) punya komitmen, dan untuk Piala Presiden yang kedelapan ini sedang kita godok lagi," kata Erick Thohir kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Melibatkan Klub Daerah dan Pemerintah Lokal

Secara historis, Piala Presiden biasanya diikuti oleh klub-klub elite dari Liga 1 dan Liga 2 dengan jumlah peserta yang bervariasi (mulai dari 6 hingga 20 klub).

Namun, untuk edisi 2026, PSSI sedang mempertimbangkan format yang bisa memberikan panggung bagi klub-klub di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi.

"Intinya kita juga mau semua gubernur, bupati harus berkontribusi ya, supaya sepak bola ini bisa terus bergelora. Mudah-mudahan dengan format ini juga nanti kita diskusikan lagi," tambah Erick.

"Memang ada pemikiran bagaimana kontribusi untuk klub-klub yang ada di kabupaten, kota, dan tingkat provinsi. Ini yang perlu kita libatkan lagi.

Tapi belum tuntas, nanti kasih waktu hari Kamis ya," lanjut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut.

Potensi Pergeseran Jadwal dan Klub Luar Negeri

Pada Piala Presiden 2025 lalu yang diikuti oleh enam tim, turnamen digelar pada bulan Juli dan sukses dimenangkan oleh klub asal Thailand, Port FC, yang menumbangkan klub Inggris, Oxford United, di final.

Terkait jadwal Piala Presiden 2026, Erick menyinggung kemungkinan turnamen tidak akan digelar pada bulan Juli seperti tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan adanya agenda besar sepak bola internasional, yakni putaran final Piala Dunia 2026.

"Belum tahu karena memang kompleksitas tahun ini kan ada kejuaraan Piala Dunia," ungkapnya.

Namun, kehadiran klub luar negeri pada edisi lalu rupanya meninggalkan kesan yang sangat positif. Erick menyebutkan bahwa Oxford dan Port FC bahkan memiliki ketertarikan untuk kembali berpartisipasi.

"Mereka juga ada keinginan untuk kembali. Tapi kembali, kita lihat formulanya dulu, formatnya," kata Erick.

Di sisi lain, Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi PSSI dalam menggelar turnamen ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan Piala Presiden selalu berkat kolaborasi erat seluruh pihak terkait.

"Ingat, dalam sepak bola tidak ada superman, yang ada super team. Yaitu klub, manajer, pemain, media, sponsor, regulator, pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang membantu keamanan. Dan semua itu menjadi satu kesatuan ekosistem yang terkontrol," pungkas pria yang akrab disapa Ara tersebut.