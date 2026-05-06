Erin Beberkan Isi Chat ART yang Ogah Diganti: Ngaku Sudah Nyaman Kerja di Rumah Andre Taulany

Foto dari kiri ke kanan: istri Sunan Kalijaga, Heidy Sunan; mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina (Erin); dan kuasa hukum Erin, Sunan Kalijaga di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin membeberkan bukti chat antara dirinya dengan pihak yayasan penyalur Asisten Rumah Tangga (ART), pasca tudingan dugaan penganiayaan menimpa.

Erin menuturkan bila awalnya dirinya meminta kepada pihak yayasan untuk mengganti ART bernama Herawati, karena dinilai tidak bekerja sesuai standar yang ada.

"(Saya chat isinya) selamat pagi ibu, untuk ART Herawati saya pantau cara kerjanya tidak sesuai standar pekerja di rumah saya, jadi saya minta tolong carikan penggantinya ya ibu. Tolong carikan pokoknya yang disiplin dan bertanggung jawab. Ditunggu ya ibu, terima kasih," ungkap Erin di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Ia menyebut sering menanyakan pengganti Herawati sejak 1 April, namun tidak ada jawaban serius dari pihak yayasan mengenai hal tersebut. Bahkan Erin justru menguak hal mengejutkan.

"Pokoknya banyak ini chatnya dari tanggal 1 April saya sudah komplain, 11 April saya tanya terus, jawaban mereka, mereka bilang katanya 'selamat pagi ibu, bu maaf Hera bilang dia sudah nyaman kerja di rumah ibu'," jelasnya.

Namun, Erin saat itu menimpali bahwa Herawati tidak tertib dalam bekerja, sehingga dirinya terus meminta agar ART tersebut dapat segera diganti.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin, Sunan Kalijaga meminta publik agar menggarisbawahi pesan yang disampaikan oleh pihak yayasan, bahwa ART yang menuding dianiaya oleh kliennya, justru nyaman bekerja di kediaman mantan istri Andre tersebut.

"Jangan membangun framing seolah-olah klien kami itu seorang ibu rumah tangga yang jahat. Kita enggak tahu, dan saya tidak mau menuduh siapa yang ada di belakang ini, tapi kalau polanya, ada orang mungkin di belakang yang tidak suka, ada orang yang sengaja melemparkan isu untuk menjatuhkan nama baik dan kredibilitas klien kami, ya itu juga hati-hati," ujar Sunan.

Ia memperingatkan pihak-pihak yang diduga mengorkestrasi isu ini, karena menurutnya, drama ini tidak masuk akal secara hukum, apalagi berkenaan dengan tudingan penahanan barang-barang ART oleh Erin.

"Kenapa? Bilangnya ditahan, orang dia kabur kok dari rumah, dia ninggalin barangnya. Ditahan itu, ketika klien kami (misalnya) mendapat somasi dari pemilik barang, itu namanya ditahan. Faktanya sampai detik ini, klien kami tidak pernah mendapat somasi terkait barang-barang yang katanya ditahan," pungkasnya.