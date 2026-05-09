Erupsi Gunung Dukono: Tim SAR Lanjutkan Percarian 3 Korban Hilang

Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara menyemburkan abu hingga ketinggian mencapai 10.000 meter dari atas puncak, Jumat (8/5/2026). (Foto: PVMBG)

Tim SAR gabungan resmi melanjutkan pencarian hari kedua terhadap tiga pendaki yang masih dinyatakan hilang pasca-erupsi hebat Gunung Dukono.

Medan yang sulit dan ancaman erupsi susulan menjadi lawan utama di lapangan. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdani, menegaskan bahwa timnya kini tengah "berlomba" dengan aktivitas vulkanik gunung tersebut.

"Fokus kami hari ini adalah menyisir radius 700 meter persegi di sekitar Gunung Dukono. Strateginya dibagi dua: pemantauan dari udara dan pergerakan di darat," ujar Iwan kepada wartawan.

Dukungan Teknologi dan Ratusan Personel

Sebanyak 103 personel gabungan diterjunkan ke titik-titik rawan. Untuk menembus area yang sulit dijangkau kaki manusia, drone canggih milik Basarnas dan Brimob dikerahkan guna memetakan area kawah dari ketinggian.

Iwan menjelaskan bahwa keselamatan personel tetap menjadi prioritas tertinggi. Jika gunung kembali menunjukkan tanda-tanda kemarahan (erupsi), seluruh tim akan langsung ditarik mundur ke titik aman.

"Begitu situasi aman, kami langsung mendekat ke kawah. Namun saat erupsi terjadi, kami harus segera menyelamatkan diri. Pola ini yang terus kami lakukan," tambahnya.

Identitas Korban

Hingga Jumat malam, tercatat 17 pendaki telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.

Kini, perhatian publik tertuju pada tiga nama yang masih misterius keberadaannya:

Heng Wen Qiang Timothy (WNA Singapura)

Shahin Muhrez (WNA Singapura)

Enjel (Warga lokal)

Ketiganya terjebak di tengah amukan abu vulkanik saat Gunung Dukono meletus mendadak. Harapan kini digantungkan pada ketangguhan tim SAR dan kondisi cuaca yang bersahabat agar ketiganya bisa segera ditemukan dan kembali ke pelukan keluarga.