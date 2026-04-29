Memangnya Seberapa Menguntungkan Bisnis Daycare?

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) wanita meningkat dari 54,52 persen di tahun 2023 menjadi 56,42 persen di tahun 2024.

Ini artinya, dari setiap 100 perempuan usia kerja, sekitar 57 orang aktif bekerja.

Fenomena ini sebenarnya menciptakan peluang besar bagi industri jasa pengasuhan anak, khususnya Tempat Penitipan Anak (TPA) atau Daycare.

Layanan daycare kini mulai dipercaya oleh para ibu di kota besar. Selain dapat dipercaya mampu menjaga anak selama bekerja, daycare juga menawarkan program stimulasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Melihat tren pasar yang terus bertumbuh, bisnis daycare memiliki prospek yang sangat menjanjikan.

Namun pertanyaannya, seberapa besar potensi keuntungan yang bisa dihasilkan dari bisnis ini?

Estimasi Modal Bisnis Daycare

Seperti bisnis pada umumnya, Anda harus menyiapkan modal awal untuk persiapan membangun sebuah usaha, dalam kasus ini adalah daycare.

Bisnis ini tidak bisa dijalankan secara asal karena bangunan dan fasilitas yang dimiliki harus sesuai standar agar bisa mendapatkan legalitas.

Berikut adalah beberapa komponen utama yang harus dipersiapkan:

Sewa atau Bangun Gedung : Rp50.000.000 - Rp500.000.000 (tergantung lokasi)

: Rp50.000.000 - Rp500.000.000 (tergantung lokasi) Renovasi dan Fasilitas : Rp50.000.000 - Rp250.000.000

: Rp50.000.000 - Rp250.000.000 Peralatan dan Mainan : Rp50.000.000 - Rp100.000.000

: Rp50.000.000 - Rp100.000.000 Izin dan Legalitas: Rp10.000.000 - Rp30.000.000

Dengan asumsi mengambil modal tengah, maka modal awal yang harus dipersiapkan adalah:

Sewa bangunan : Rp100.000.000 per tahun

: Rp100.000.000 per tahun Renovasi Bangunan dan Fasilitas : Rp150.000.000

: Rp150.000.000 Peralatan dan Mainan : Rp75.000.000

: Rp75.000.000 Izin dan Legalitas : Rp20.000.000

: Rp20.000.000 Total: Rp345.000.000.

Total Rp345.000.000 hanyalah perkiraan kasar modal awal yang harus dipersiapkan untuk membangun bisnis daycare.

Estimasi Modal Operasional

Di luar modal awal untuk membangun dan renovasi fasilitas daycare, Anda juga harus memperhitungkan modal operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Berikut komponen-komponen dasarnya:

Gaji Staf (per orang per bulan): Rp3.000.0000 - Rp5.000.000

Rp3.000.0000 - Rp5.000.000 Pemasaran dan Promosi : Rp5.000.000 - Rp20.000.000

: Rp5.000.000 - Rp20.000.000 Utilitas (listrik, air, internet): Rp20.000.000 - Rp50.000.000

Mengingat bisnis yang dijalankan adalah daycare, maka jumlah staf yang dibutuhkan sedikitnya adalah 5 staf yang terdiri dari 3 pengasuh dengan estimasi gaji Rp5.000.000, 1 admin dengan gaji Rp4.000.000, dan petugas kebersihan dengan estimasi gaji sebesar Rp3.000.000.

Ditambah dengan estimasi biaya promosi sebesar Rp5.000.000 serta biaya operasional rutin senilai Rp35.000.000, maka total modal operasional bulanan yang perlu dipersiapkan adalah:

Gaji Staf

Pengasuh : 3 x Rp5.000.000 = Rp15.000.000

: 3 x Rp5.000.000 = Rp15.000.000 Admin: 1 x Rp4.000.000 = Rp4.000.000

1 x Rp4.000.000 = Rp4.000.000 Petugas Kebersihan : 1 x Rp3.000.000

: 1 x Rp3.000.000 Total Gaji Staf: Rp22.000.000

Total Operasional Bulanan:

Total gaji staf : Rp22.000.000

: Rp22.000.000 Utilitas (Listrik, Air, Internet) : Rp35.000.000

: Rp35.000.000 Pemasaran dan Promosi (Minimal) : Rp5.000.000

: Rp5.000.000 Total: Rp62.000.000

Estimasi Tarif Layanan Daycare

Berdasarkan hasil penelusuran, rata-rata daycare membuka layanan dalam paket harian, mingguan, hingga bulanan dengan rentang harga Rp150.000 hingga Rp500.000 per kedatangan.

Berikut adalah rincian estimasi tarif yang ditawarkan:

Tarif Harian : Rp150.000 (half day - 6 jam) dan Rp300.000 (full day - 12 jam).

: Rp150.000 (half day - 6 jam) dan Rp300.000 (full day - 12 jam). Mingguan (5 hari) : Rp750.000 (half day - 6 jam) dan Rp1.500.000 (full day - 12 jam).

: Rp750.000 (half day - 6 jam) dan Rp1.500.000 (full day - 12 jam). Bulanan (20 hari): Rp2.500.000 - Rp3.000.000 (half day - 6 jam) dan Rp5.000.000 - Rp6.000.000 (full day - 12 jam).

Harga di atas hanyalah gambaran kasar saja. Anda bisa sesuaikan tarif layanan daycare sesuai jenis layanan dan fasilitas yang ditawarkan.

Perhitungan Kuota Kelas dan Keuntungannya

Operasional daycare biasanya dibagi ke dalam 3 kategori kelas berdasarkan kelompok usia anak:

Baby Class : 3 - 12 bulan

: 3 - 12 bulan Toddler Class : 13 -24 bulan

: 13 -24 bulan Prekinder Class: >24 bulan

Dengan asumsi setiap kelas memiliki kapasitas maksimal 15 anak, maka skema pengisian kuotanya bisa mengikuti contoh berikut ini:

Peserta Bulanan : 10 anak per kelas (total 30 anak)

: 10 anak per kelas (total 30 anak) Kuota Harian: 5 anak per kelas (total 15 anak).

Berikut adalah estimasi pendapatan bulanan berdasarkan kategori layanan:

Layanan Half Day

Bulanan : 30 anak x Rp3.000.000 = Rp90.000.000

: 30 anak x Rp3.000.000 = Rp90.000.000 Harian: 15 anak x Rp150.000 = Rp2.250.000

Pendapatan tetap bulanan yang diterima adalah Rp90.000.000 karena kelas sudah terisi oleh 30 peserta bulanan.

Pendapatan bisa lebih di atas angka tersebut bisa bertambah Rp2.250.000 per hari jika kuota harian (15) anak terisi penuh.

Angka tersebut bisa bertambah menjadi Rp45.000.000 jika setiap harinya ada 15 anak berbeda yang dititipkan oleh orang tua.

Maka prospek total pendapatannya berkisar antara Rp90.000.000 hingga Rp135.000.000 per bulan.

Layanan Full Day

Bulanan : 30 anak x Rp5.500.000 = Rp165.000.000

: 30 anak x Rp5.500.000 = Rp165.000.000 Harian: 15 anak x Rp300.000 = Rp4.500.000

Pendapatan bulanan tetapnya adalah Rp165.000.000, dengan prospek keuntungan tambahan sebesar Rp4.500.000 jika kuota 15 peserta harian terisi penuh dalam 1 hari.

Jika kuota peserta harian terisi penuh selama 20 hari, ada potensi pendapatan tambahan hingga Rp90.000.000.

Dengan demikian, prospek keuntungan yang didapat berkisar antara Rp165.000.000 hingga Rp255.000.000 per bulan.

Perhitungan Keuntungan dan Balik Modal

Dengan asumsi biaya operasional tetap sebesar Rp62.000.000 per bulan yang mencakup gaji staf, utilitas, dan promosi, maka estimasi keuntungan yang didapat adalah:

Skenario Keuntungan Layanan Half Day:

Laba Bersih Minimal (Hanya kuota bulanan): Rp90.000.000 - Rp62.000.000 = Rp28.000.000 / bulan

Laba Bersih Maksimal (Kuota bulanan dan harian terisi penuh): Rp135.000.000 - Rp62.000.000 = Rp73.000.000 / bulan

Skenario Keuntungan Layanan Full Day:

Laba Bersih Minimal (Hanya kuota bulanan): Rp165.000.000 - Rp62.000.000 = Rp103.000.000 / bulan

Laba Bersih Maksimal (Kuota bulanan dan harian terisi penuh): Rp255.000.000 - Rp62.000.000 = Rp193.000.000 / bulan

Estimasi Balik Modal / Break Even Point

Berdasarkan perhitungan modal awal sebesar Rp345.000.000, maka perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk balik modal atau BEP adalah:

Half Day (pesimis) dengan laba bersih rata-rata Rp28.000.000 = 12,3 bulan

Half Day (optimis) dengan laba bersih rata-rata Rp73.000.000 = 4,7 bulan

Full Day (pesimis) dengan laba bersih rata-rata Rp103.000.000 = 3,3 bulan

Full Day (optimis) dengan laba bersih rata-rata Rp193.000.000 = 1,8 bulan

Pendapatan Tambahan di Luar Kelas

Di luar tarif layanan di atas, ada prospek yang bisa dikembangkan untuk membuat layanan tambahan atau “add-on services” yang bisa menambah penghasilan bisnis, seperti: