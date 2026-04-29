Memangnya Seberapa Menguntungkan Bisnis Daycare?
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) wanita meningkat dari 54,52 persen di tahun 2023 menjadi 56,42 persen di tahun 2024.
Ini artinya, dari setiap 100 perempuan usia kerja, sekitar 57 orang aktif bekerja.
Fenomena ini sebenarnya menciptakan peluang besar bagi industri jasa pengasuhan anak, khususnya Tempat Penitipan Anak (TPA) atau Daycare.
Layanan daycare kini mulai dipercaya oleh para ibu di kota besar. Selain dapat dipercaya mampu menjaga anak selama bekerja, daycare juga menawarkan program stimulasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Melihat tren pasar yang terus bertumbuh, bisnis daycare memiliki prospek yang sangat menjanjikan.
Namun pertanyaannya, seberapa besar potensi keuntungan yang bisa dihasilkan dari bisnis ini?
Estimasi Modal Bisnis Daycare
Seperti bisnis pada umumnya, Anda harus menyiapkan modal awal untuk persiapan membangun sebuah usaha, dalam kasus ini adalah daycare.
Bisnis ini tidak bisa dijalankan secara asal karena bangunan dan fasilitas yang dimiliki harus sesuai standar agar bisa mendapatkan legalitas.
Berikut adalah beberapa komponen utama yang harus dipersiapkan:
- Sewa atau Bangun Gedung: Rp50.000.000 - Rp500.000.000 (tergantung lokasi)
- Renovasi dan Fasilitas: Rp50.000.000 - Rp250.000.000
- Peralatan dan Mainan: Rp50.000.000 - Rp100.000.000
- Izin dan Legalitas: Rp10.000.000 - Rp30.000.000
Dengan asumsi mengambil modal tengah, maka modal awal yang harus dipersiapkan adalah:
- Sewa bangunan: Rp100.000.000 per tahun
- Renovasi Bangunan dan Fasilitas: Rp150.000.000
- Peralatan dan Mainan: Rp75.000.000
- Izin dan Legalitas: Rp20.000.000
- Total: Rp345.000.000.
Total Rp345.000.000 hanyalah perkiraan kasar modal awal yang harus dipersiapkan untuk membangun bisnis daycare.
Estimasi Modal Operasional
Di luar modal awal untuk membangun dan renovasi fasilitas daycare, Anda juga harus memperhitungkan modal operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Berikut komponen-komponen dasarnya:
- Gaji Staf (per orang per bulan): Rp3.000.0000 - Rp5.000.000
- Pemasaran dan Promosi: Rp5.000.000 - Rp20.000.000
- Utilitas (listrik, air, internet): Rp20.000.000 - Rp50.000.000
Mengingat bisnis yang dijalankan adalah daycare, maka jumlah staf yang dibutuhkan sedikitnya adalah 5 staf yang terdiri dari 3 pengasuh dengan estimasi gaji Rp5.000.000, 1 admin dengan gaji Rp4.000.000, dan petugas kebersihan dengan estimasi gaji sebesar Rp3.000.000.
Ditambah dengan estimasi biaya promosi sebesar Rp5.000.000 serta biaya operasional rutin senilai Rp35.000.000, maka total modal operasional bulanan yang perlu dipersiapkan adalah:
Gaji Staf
- Pengasuh: 3 x Rp5.000.000 = Rp15.000.000
- Admin: 1 x Rp4.000.000 = Rp4.000.000
- Petugas Kebersihan: 1 x Rp3.000.000
- Total Gaji Staf: Rp22.000.000
Total Operasional Bulanan:
- Total gaji staf: Rp22.000.000
- Utilitas (Listrik, Air, Internet): Rp35.000.000
- Pemasaran dan Promosi (Minimal): Rp5.000.000
- Total: Rp62.000.000
Estimasi Tarif Layanan Daycare
Berdasarkan hasil penelusuran, rata-rata daycare membuka layanan dalam paket harian, mingguan, hingga bulanan dengan rentang harga Rp150.000 hingga Rp500.000 per kedatangan.
Berikut adalah rincian estimasi tarif yang ditawarkan:
- Tarif Harian: Rp150.000 (half day - 6 jam) dan Rp300.000 (full day - 12 jam).
- Mingguan (5 hari): Rp750.000 (half day - 6 jam) dan Rp1.500.000 (full day - 12 jam).
- Bulanan (20 hari): Rp2.500.000 - Rp3.000.000 (half day - 6 jam) dan Rp5.000.000 - Rp6.000.000 (full day - 12 jam).
Harga di atas hanyalah gambaran kasar saja. Anda bisa sesuaikan tarif layanan daycare sesuai jenis layanan dan fasilitas yang ditawarkan.
Perhitungan Kuota Kelas dan Keuntungannya
Operasional daycare biasanya dibagi ke dalam 3 kategori kelas berdasarkan kelompok usia anak:
- Baby Class: 3 - 12 bulan
- Toddler Class: 13 -24 bulan
- Prekinder Class: >24 bulan
Dengan asumsi setiap kelas memiliki kapasitas maksimal 15 anak, maka skema pengisian kuotanya bisa mengikuti contoh berikut ini:
- Peserta Bulanan: 10 anak per kelas (total 30 anak)
- Kuota Harian: 5 anak per kelas (total 15 anak).
Berikut adalah estimasi pendapatan bulanan berdasarkan kategori layanan:
Layanan Half Day
- Bulanan: 30 anak x Rp3.000.000 = Rp90.000.000
- Harian: 15 anak x Rp150.000 = Rp2.250.000
Pendapatan tetap bulanan yang diterima adalah Rp90.000.000 karena kelas sudah terisi oleh 30 peserta bulanan.
Pendapatan bisa lebih di atas angka tersebut bisa bertambah Rp2.250.000 per hari jika kuota harian (15) anak terisi penuh.
Angka tersebut bisa bertambah menjadi Rp45.000.000 jika setiap harinya ada 15 anak berbeda yang dititipkan oleh orang tua.
Maka prospek total pendapatannya berkisar antara Rp90.000.000 hingga Rp135.000.000 per bulan.
Layanan Full Day
- Bulanan: 30 anak x Rp5.500.000 = Rp165.000.000
- Harian: 15 anak x Rp300.000 = Rp4.500.000
Pendapatan bulanan tetapnya adalah Rp165.000.000, dengan prospek keuntungan tambahan sebesar Rp4.500.000 jika kuota 15 peserta harian terisi penuh dalam 1 hari.
Jika kuota peserta harian terisi penuh selama 20 hari, ada potensi pendapatan tambahan hingga Rp90.000.000.
Dengan demikian, prospek keuntungan yang didapat berkisar antara Rp165.000.000 hingga Rp255.000.000 per bulan.
Perhitungan Keuntungan dan Balik Modal
Dengan asumsi biaya operasional tetap sebesar Rp62.000.000 per bulan yang mencakup gaji staf, utilitas, dan promosi, maka estimasi keuntungan yang didapat adalah:
Skenario Keuntungan Layanan Half Day:
- Laba Bersih Minimal (Hanya kuota bulanan): Rp90.000.000 - Rp62.000.000 = Rp28.000.000 / bulan
- Laba Bersih Maksimal (Kuota bulanan dan harian terisi penuh): Rp135.000.000 - Rp62.000.000 = Rp73.000.000 / bulan
Skenario Keuntungan Layanan Full Day:
- Laba Bersih Minimal (Hanya kuota bulanan): Rp165.000.000 - Rp62.000.000 = Rp103.000.000 / bulan
- Laba Bersih Maksimal (Kuota bulanan dan harian terisi penuh): Rp255.000.000 - Rp62.000.000 = Rp193.000.000 / bulan
Estimasi Balik Modal / Break Even Point
Berdasarkan perhitungan modal awal sebesar Rp345.000.000, maka perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk balik modal atau BEP adalah:
- Half Day (pesimis) dengan laba bersih rata-rata Rp28.000.000 = 12,3 bulan
- Half Day (optimis) dengan laba bersih rata-rata Rp73.000.000 = 4,7 bulan
- Full Day (pesimis) dengan laba bersih rata-rata Rp103.000.000 = 3,3 bulan
- Full Day (optimis) dengan laba bersih rata-rata Rp193.000.000 = 1,8 bulan
Pendapatan Tambahan di Luar Kelas
Di luar tarif layanan di atas, ada prospek yang bisa dikembangkan untuk membuat layanan tambahan atau “add-on services” yang bisa menambah penghasilan bisnis, seperti:
- Biaya overtime: biaya tambahan setiap 15-30 menit keterlambatan penjemputan anak.
- Katering sehat: biaya tambahan untuk paket makan siang dan camilan anak yang bergizi.
- Ekstrakurikuler: kelas tambahan di luar kurikulum yang diberikan, seperti kelas menggambar, menari, bahasa Inggris, atau mengaji.
- Jemputan: Layanan jemput pagi atau antar sore menggunakan armada khusus.
- Weekend Care: Layanan khusus di akhir pekan dengan tarif harian yang lebih tinggi dari hari kerja.
- Layanan konsultasi anak: Sesi konsultasi pertumbuhan anak dengan psikolog/psikiater.
- Dokter gizi: Sesi konsultasi dan pembuatan meal plan anak untuk mencapai target nutrisi yang ingin dicapai.