Evakuasi Mencekam: 7 Penumpang Terjepit, Basarnas Berjibaku Potong Gerbong

Korban kecelakaan kereta api di area Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dievakuasi petugas menuju rumah sakit terdekat, Senin (27/4) malam. (Foto: Antara/Pradita Kurniawan)

Proses penyelamatan korban tabrakan maut antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur berlangsung dramatis. Hingga Senin (27/4/2026) malam, petugas Basarnas masih berjibaku memotong material besi gerbong demi menyelamatkan penumpang yang terperangkap.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, mengungkapkan situasi kritis di titik tabrakan. Meski puluhan korban sudah berhasil dilarikan ke rumah sakit, masih ada nyawa yang tertahan di dalam rangkaian kereta yang ringsek.

"Ada tujuh orang yang saat ini masih terhimpit di gerbong paling belakang KRL yang ditabrak KA Argo Bromo," ujar Asep di lokasi kejadian.

Kondisi gerbong yang hancur membuat proses evakuasi tidak bisa dilakukan secara manual. Petugas harus menggunakan alat pemotong logam dengan ekstra hati-hati untuk membebaskan para korban.

"Kesulitannya memang sedang ada pemotongan gerbong oleh Basarnas pada korban yang terjepit. Mudah-mudahan bisa segera dievakuasi," tambah Kapolda.

29 Korban Dilarikan ke Tiga Rumah Sakit

Berdasarkan data kepolisian, sedikitnya 29 penumpang mengalami luka serius dan membutuhkan perawatan medis intensif. Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat dengan menyiagakan fasilitas kesehatan terbaik di wilayahnya.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan seluruh sumber daya kesehatan telah dikerahkan secara maksimal. Ia menegaskan tidak boleh ada birokrasi yang menghambat penanganan nyawa manusia.

"Prioritas utama kami malam ini adalah keselamatan dan penanganan korban. Semua harus tertangani cepat dan tepat," tegas Tri Adhianto.

Saat ini, puluhan korban luka tersebar di tiga rumah sakit rujukan, yakni RSUD Kota Bekasi, RS Bella, dan RS Primaya Bekasi Timur.

Pemkot Bekasi Siagakan Posko Informasi

Selain bantuan medis dan armada ambulans, Pemkot Bekasi juga membuka posko informasi bagi keluarga korban yang mencari kepastian kondisi kerabatnya. Pendampingan psikis dan koordinasi rujukan terus diperketat agar tidak ada korban yang terlambat tertangani.

Tri juga mengimbau agar warga tidak mendekati area rel untuk menonton. Kerumunan massa dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas alat berat dan tim SAR yang sedang bekerja melawan waktu.

"Kami mohon masyarakat memberi ruang kepada petugas untuk bekerja. Informasi resmi akan terus kami sampaikan secara berkala," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, denting suara pemotongan besi masih terdengar di Stasiun Bekasi Timur. Investigasi mengenai penyebab pasti masuknya KA Argo Bromo Anggrek ke jalur yang tengah ditempati KRL masih menunggu hasil penyelidikan tim ahli.