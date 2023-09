F1 GP Arab Saudi: Hamilton Mampu Redam Verstappen

Lewis Hamilton meredam perlawanan sengit Max Verstappen di Grand Prix Arab Saudi yang sarat drama pada Minggu (5/12/2021) waktu setempat, atau Senin (6/12/2021) WIB, demi menutup defisit delapan poin dari rival utamanya itu dalam perebutan gelar juara dunia Formula 1 musim ini.

Hamilton meraih kemenangan ketiganya secara beruntun musim ini setelah di Brasil dan Qatar ketika performa Verstappen menurun di lap-lap terakhir balapan yang berlangsung di Sirkuit Jeddah Corniche tersebut.

Balap F1 perdana di Arab Saudi itu juga sarat drama setelah harus itu harus start ulang dua kali menyusul sejumlah insiden tabrakan.

Bendera merah pertama dikibarkan di lap ke-10 setelah Mick Schumacher mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pagar pembatas tikungan 23.

Bendera merah kedua keluar menyusul insiden tabrakan beruntun sejumlah pebalap setelah restart pertama, Charles Leclerc menyenggol ban belakang mobil Sergio Perez sehingga Nikita Mazepin dan George Russell terkena imbasnya karena berupaya melakukan manuver menghindar.

Sedikitnya tiga kali periode virtual safety car juga diberlakukan karena sejumlah pebalap mengalami tabrakan yang menyebabkan trek dikotori oleh serpihan mobil mereka.

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

Verstappen yang mendapat jumlah suara terbanyak dari fan sebagai pebalap terbaik di balapan kali ini, memimpin sebagian besar lomba sepanjang 50 lap itu berkat mencuri posisi setelah restart.

Hamilton yang menjaga jaraknya tak lebih dari dua detik dari sang pebalap Red Bull, memiliki peluang menyalip rival utamanya itu di lap ke-36 sebelum keduanya bersinggungan di tikungan pertama dan Verstappen mempertahankan posisinya.

Karena melakukan manuver ilegal, Verstappen diperintahkan untuk menyerahkan posisinya ke Hamilton. Akan tetapi, karena komunikasi dari race director belum sampai ke kubu tim Mercedes, Hamilton, yang tidak mendapat peringatan, menabrak mobil Red Bull yang melaju lambat di depannya sehingga membuat bos tim Toto Wolff marah.

Setelah komunikasi dengan race director diperjelas di sisa 10 lap terakhir, Verstappen memberi jalan Hamilton ke depan, namun dengan segera menyalip kembali sang pebalap Inggris demi kembali ke depan.

Hamilton yang melaju dengan endplate sayap depan yang rusak secara mengejutkan mampu melaju lebih kencang dan menyalip sang pebalap Red Bull dengan enam lap tersisa di saat Verstappen kehilangan performa bannya dan diganjar penalti lima detik karena kedapatan memotong tikungan 1 untuk menguntungkan posisinya.

Sang pebalap Inggris itu pun tak terkejar menuju finis dan 25 poin plus satu poin dari lap tercepat dibawa pulang Hamilton demi menyamai poin Verstappen yaitu 369,5 menuju balapan penutup musim di Abu Dhabi pekan depan.

"Ini sangat berat. Saya mencoba sebisa mungkin bijaksana, dengan semua pengalaman balap saya selama bertahun-tahun, berusaha menjaga mobil tetap di trek dan melaju dengan bersih," kata Hamilton.

"Saya tidak mengerti kenapa dia (Verstappen) menginjak rem dengan keras, dan saya menabrak dia dari belakang, dan kemudian dia pergi begitu saja, jadi ini sedikit membingungkan," imbuhnya.

Valtteri Bottas mencuri podium setelah memanfaatkan DRS dengan menyalip Ocon menuju finis guna memperiuh selebrasi tim Mercedes hari itu.

Verstappen tampak kesal dan memilih untuk tidak melakukan perayaan di podium setelah menerima piala runner-up.

"Banyak hal yang terjadi yang saya tidak sepakati, tapi saya mengerahkan segalanya. Ini akan ditentukan (di Abu Dhabi) jadi semoga semua mendapati akhir pekan yang baik," kata Verstappen.

Hasil Balapan F1 GP Arab Saudi 2021:1 Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team 50 Laps2 Max Verstappen | Red Bull Racing +11.825s3 Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Formula One Team +27.531s4 Esteban Ocon | Alpine F1 Team +27.633s5 Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team +40.121s6 Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda +41.613s7 Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow +44.475s8 Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow +46.606s9 Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen +58.505s10 Lando Norris | McLaren F1 Team +61.358s11 Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team +77.212s12 Nicholas Latifi | Williams Racing +83.249s13 Fernando Alonso | Alpine F1 Team +1 Lap14 Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda +1 Lap15 Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen +1 Lap

Baca Juga: Verstappen Sukses Cetak Hattrick di Grand Prix Belanda

Tidak FinisSebastian Vettel | Aston Martin Cognizant Formula One Team DNFGeorge Russell | Williams Racing DNFSergio Perez | Red Bull Racing DNFNikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team DNFMick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team DNF.