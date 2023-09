F1 GP Italia: Bottas Menangi Sprint Race, Verstappen Raih Pole Position

Pembalap Mercedes Valtteri Bottas tampil dominan untuk memenangi sprint race jelang Grand Prix Italia di Sirkuit Monza, Sabtu (11/9/2021). Adapun pemuncak klasemen sementara, pembalap Red Bull Racing Max Verstappen, finis di posisi runner-up demi memperlebar jarak dari pembalap Mercedes lainnya, Lewis Hamilton.



Bottas menyelesaikan balapan sprint 18 putaran itu dengan keunggulan 2,325 detik dari Verstappen, sedangkan Daniel Ricciardo melengkapi podium setelah mengalahkan rekan satu timnya di McLaren, Lando Norris.



Poin 3, 2, dan 1 diberikan kepada pembalap yang finis tiga teratas di balapan eksperimental kedua yang diperkenalkan F1 musim ini.



Dengan tambahan dua poin, Verstappen kini mengantongi keunggulan lima poin atas Hamilton, yang hanya mampu finis kelima di sprint race setelah posisinya melorot berkat start yang buruk.



Pierre Gasly mengakhiri balapan lebih dini karena kehilangan sayap depan mobilnya yang menyebabkan hilang kendali hingga meluncur ke gravel di lap pertama dan menyebabkan Safety Car dikeluarkan untuk tiga lap pembuka.



Start dari posisi terdepan, Bottas melesat tanpa terlibat drama senggolan dengan pembalap lainnya di Sirkuit Monza yang cukup sempit itu serta menjaga posisinya tetap terdepan hingga lap terakhir.



Verstappen sepanjang akhir pekan ini pesimistis dapat lebih cepat dari mobil Mercedes, dan terbukti ia tidak bisa menandingi kecepatan mobil balap W12 yang cukup superior di sirkuit super-cepat itu.



"Hasil ini sedikit lebih baik dari yang diharapkan, naik ke peringkat dua dan mencetak sejumlah poin dan naik ke pole besok. Akan jadi pertempuran yang menarik besok," kata Verstappen.



Posisi finis sprint race menentukan grid balapan utama pada Minggu (12/9/2021). Akan tetapi, Bottas bakal start dari posisi paling belakang setelah terkenal hukuman karena Mercedes melakukan pergantian komponen mesin mobil balapnya.



"Saya akan start dari belakang tapi kami memiliki kecepatan.... kita lihat apakah kami bisa melakukan sesuatu," kata Bottas.



Sementara itu, kru tim Ferrari berpacu dengan waktu memperbaiki mobil Carlos Sainz yang mengalami kecelakaan di sesi latihan kedua sehingga sang pebalap Spanyol itu dapat beraksi dan finis di posisi ketujuh di belakang rekan satu timnya, Charles Leclerc.



Antonio Giovinazzi naik dua peringkat ke posisi kedelapan untuk Alfa Romeo, sedangkan Sergio Perez dan Lance Stroll melengkapi sepuluh besar untuk Red Bull dan Aston Martin di sesi sprint race.



Berikut Starting Grid untuk Balapan Utama F1 GP Italia 2021, Minggu:

1. Max Verstappen - Red Bull Racing

2. Daniel Ricciardo - McLaren F1 Team

3. Lando Norris - McLaren F1 Team

4. Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas Formula One Team

5. Charles Leclerc - Scuderia Ferrari Mission Winnow

6. Carlos Sainz - Scuderia Ferrari Mission Winnow

7. Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing Orlen

8. Sergio Perez - Red Bull Racing

9. Lance Stroll - Aston Martin Cognizant Formula One Team

10. Fernando Alonso - Alpine F1 Team

11. Sebastian Vettel - Aston Martin Cognizant Formula One Team

12. Esteban Ocon - Alpine F1 Team

13. Nicholas Latifi - Williams Racing

14. George Russell - Williams Racing

15. Yuki Tsunoda - Scuderia AlphaTauri Honda

16. Nikita Mazepin - Uralkali Haas F1 Team

17. Robert Kubica - Alfa Romeo Racing Orlen

18. Mick Schumacher - Uralkali Haas F1 Team

19. Pierre Gasly - Scuderia AlphaTauri Honda

20. Valtteri Bottas - Mercedes AMG Petronas Formula One Team.