F1: Max Verstappen Juarai GP Azerbaijan, Perkokoh Posisi Pemuncak Klasemen

Pebalap Red Bull Max Verstappen keluar sebagai juara balapan Formula 1 seri Grand Prix Azerbaijan yang berlangsung di Baku City Circuit, Minggu (12/6/2022). Hasil ini semakin memperkokoh posisinya sebagai pemuncak klasemen.

Sergio Perez membantu Red Bull finis 1-2, meraih poin maksimal di Baku dengan satu poin tambahan untuk lap tercepat, setelah melintasi garis finis 20,823 detik berselang dari rekan satu timnya.

Pebalap Mercedes George Russell melengkapi podium setelah finis P3 untuk ketiga kalinya musim ini, sedangkan tandemnya, Lewis Hamilton, juga menuai hasil positif dengan menyelesaikan lomba di P4.

Sementara itu, Ferrari mendapati pukulan berat dalam perebutan gelar F1 ketika dua pebalapnya; Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr, gagal finis karena masalah teknis.

Kesialan pertama bagi Ferrari terjadi di lap ke-9 ketika Sainz menghentikan mobilnya di Tikungan 4 karena masalah hidrolik, menyebabkan DNF ketiga bagi sang pebalap Spanyol pada musim ini.

Insiden itu menyebabkan periode virtual safety car yang dimanfaatkan oleh Charles Leclerc untuk pitstop lebih awal untuk ban hard.

Duet Red Bull memilih strategi pitstop lebih larut di lap ke-17 dan 19, yang membuat Leclerc mewarisi posisi pimpinan lomba.

Akan tetapi, ketika memimpin dengan keunggulan lebih dari 13 detik dari Verstappen, Leclerc mendapati kepulan asap di bagian belakang mobilnya dan harus menyudahi balapan di lap ke-20. Itu merupakan DNF kedua bagi sang pebalap Monako dalam tiga balapan terakhir.

"Ini menyakitkan, kami perlu meninjaunya sehingga ini tidak terjadi lagi. Saya tidak memiliki kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya, ini sangat-sangat mengecewakan," kata Leclerc, yang mengawali lomba sebagai polesitter namun kehilangan posisinya di tikungan pertama karena manuver Perez.

Dengan kemenangan keempatnya musim ini, Verstappen masih memegang kendali puncak klasemen dengan koleksi 150 poin di saat Perez naik ke peringkat dua dengan margin 21 poin.

Leclerc harus turun ke peringkat tiga dengan 116 poin, dibayangi oleh Russell dengan 99 poin dan Sainz di lima besar dengan 83 poin setelah delapan balapan.

"Hari ini kami memiliki kecepatan yang luar biasa dengan mobil ini, kami dapat menjaga umur ban... Sedikit diuntungkan dengan (lawan yang) gagal finis tapi mobil ini cepat hari ini," kata Verstappen, yang tahun lalu kehilangan kesempatan menang di Baku karena pecah ban lima lap jelang finis.

Pebalap AlphaTauri Pierre Gasly finis P5 di depan Sebastian Vettel yang mendapatkan hasil terbaiknya bersama Aston Martin musim ini di P6.

Fernando Alonso untuk kedua kali secara beruntun finis P7, mengalahkan duet McLaren; Daniel Ricciardo dan Lando Norris, di saat tandemnya, Esteban Ocon membawa pulang satu poin terakhir untuk tim Alpine di P10.

Kevin Magnussen (Haas) dan Zhou Guanyu (Alfa Romeo) menambah daftar pebalap dengan mesin Ferrari yang mengalami masalah teknis dan gagal finis di Baku.

Hasil Balapan F1 GP Azerbaijan:

1. Max Verstappen, Oracle Red Bull Racing, 51 Laps2. Sergio Perez, Oracle Bull Racing, +20.823s3. George Russell, Mercedes AMG Petronas Formula One Team, +45.995s4. Lewis Hamilton, Mercedes AMG Petronas Formula One Team, +71.679s5. Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, +77.299s6. Sebastian Vettel, Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team, +84.099s7. Fernando Alonso, BWT Alpine F1 Team, +88.596s8. Daniel Ricciardo, McLaren F1 Team, +92.207s9. Lando Norris, McLaren F1 Team, +92.556s10. Esteban Ocon, BWT Alpine F1 Team, +108.184s11. Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Orlen, +1 Lap12. Alexander Albon, Williams Racing, +1 Lap13. Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, +1 Lap14. Mick Schumacher, Haas F1 Team, +1 Lap15. Nicholas Latifi, Williams Racing, +1 LapDNF Lance Stroll, Aston Martin Aramco Cognizant Formula One TeamDNF Kevin Magnussen, Haas F1 TeamDNF Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team OrlenDNF Charles Leclerc, Scuderia FerrariDNF Carlos Sainz Jr, Scuderia Ferrari.