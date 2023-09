F1: Verstappen Berjaya di Kandang, Persaingan Makin Memanas

Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, berjaya di kampung halamannya sendiri usai sukses menyabet kemenangan pada balapan F1 GP Belanda di Sirkuit Zandvoort, Minggu (5/9/2021).



Hasil tersebut membuat pacuan gelar F1 2021 makin memanas. Pembalap Belanda 23 tahun itu berhasil menyodok ke puncak klasemen sementara dengan total 224,5 poin, menggeser pembalap Mercedes, Lewis Hamilton yang finis di posisi kedua pada balapan F1 GP Belanda. Sang pembalap Inggris kini tertinggal tiga poin dari Verstappen.



Tampil sangat meyakinkan sepanjang balapan F1 GP Belanda, Verstappen finis tercepat setelah melahap 72 lap dengan catatan waktu 1 jam 30 menit 5,395 detik. Hamilton harus puas di posisi kedua, tertinggal 20,932 detik di belakang Verstappen. Adapun posisi ketiga ditepati oleh pembalap Mercedes lainnya, Valltteri Botas.



Kemenangan Verstappen benar-benar disambut meriah oleh sekitar 65.000 fans yang hadir langsung di tribun sirkuit. Dia pun mengukir sejarah di Sirkuit Zandvoort. Menurut laporan Dutch News, Senin (6/9/2021), Verstappen menjadi pembalap Belanda pertama yang menangi balapan di Sirkuit Zandvoort setelah 36 tahun.







Usai balapan, Verstappen mengungkapkan kunci kemenangannya di F1 GP Belanda. Menurut dia, kuncinya adalah fokus ke depan dan mempertahankan keunggulan semaksimal mungkin.



"Fokusnya adalah ke depan, perhatikan ban Anda dengan hati-hati. Anda ingin mempertahankan keunggulan tiga detik. Sehingga jika mereka (pebalap lainnya) melakukan undercut, Anda tetap di depan. Itu tidak selalu mudah karena situasi lintasan berubah," ujar Verstappen yang memulai lomba dari posisi terdepan alias pole position.







Berikut hasil balapan F1 GP Belanda 2021:



1. Max Verstappen (Red Bull Racing) 72 Lap

2. Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas Formula One Team) + 20,932 detik

3. Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas Formula One Team) + 56,460 detik

4. Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri Honda) + 1 Lap

5. Charles Leclerc (Scuderia Ferrari Mission Winnow) + 1 Lap

6. Fernando Alonso (Alpine F1 Team) + 1 Lap

7. Carlos Sainz (Scuderia Ferrari Mission Winnow) + 1 Lap

8. Sergio Perez (Red Bull Racing) + 1 Lap

9. Esteban Ocon (Alpine F1 Team) + 1 Lap

10. Lando Norris (McLaren F1 Team) + 1 Lap

11. Daniel Ricciardo (McLaren F1 Team) + 1 Lap

12. Lance Stroll (Aston Martin Cognizant Formula One Team) + 2 Lap

13. Sebastian Vettel (Aston Martin Cognizant Formula One Team) + 2 Lap

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Orlen) + 2 Lap

15. Robert Kubica (Alfa Romeo Racing Orlen) + 2 Lap

16. Nicholas Latifi (Williams Racing) + 2 Lap

17. George Russell (Williams Racing) + 2 Lap

18. Mick Schumacher (Uralkali Haas F1 Team) + 3 Lap

Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri Honda) DNF

Nikita Mazepin (Uralkali Haas F1 Team) DNF