Facebook Berencana Bentuk Tim Tangani Konten Pemilu

Platform raksasa jejaring sosial Facebook kabarnya tengah berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan untuk membentuk tim yang dapat memberikan masukan tentang pemilihan umum secara global.



Kabar ini dilaporkan oleh New York Times, yang mewawancari lima orang yang mengaku tahu tentang isu ini.



Facebook berencana mengumumkan tim pemilu ini pada musim gugur nanti, untuk Pemilu Sela AS pada 2022 mendatang.



Namun, sejauh ini pihak Facebook menolak berkomentar soal tim pemilu tersebut.



Tim pemilu Facebook akan mengurusi konten yang berkaitan dengan pemilu, seperti iklan politik dan prospeknya, serta misinformasi yang berkaitan dengan pemilihan umum.



Jika dibentuk, tim pemilu akan menjadi kelompok eksternal yang membantu Facebook mengambil keputusan.



Ini bukan pertama kali Facebook membentuk tim eksternal. Pada 2018 lalu, mereka membentuk Dewan Pengawas, yang berisi sejumlah akademisi, mantan politikus, dan ahli kebijakan untuk memberikan masukan apakah Facebook bertindak benar dengan menghapus konten tertentu.



Pada Mei lalu, Dewan Pengawas membenarkan keputusan Facebook untuk menangguhkan akun Presiden AS Donald Trump.



Tapi, Dewan Pengawas kemudian menyatakan Facebook salah dengan menetapkan larangan tidak terbatas kepada Trump.