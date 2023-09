Fadjroel Rachman Dilantik Menjadi Dubes LBBP RI untuk Kazakhstan

Presiden Joko Widodo melantik 17 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara pada Senin (25/10/2021). Salah satu yang dilantik adalah mantan aktivis Fadjroel Rachman.



Juru Bicara Presiden itu akan menjabat sebagai Dubes LBBP RI untuk Kazakhstan serta merangkap Republik Tajikistan yang nantinya akan berkedudukan di Nur-Sultan. Pelantikan 17 dubes ini sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 127/P tahun 2021.



Sejatinya ada 33 dubes yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, namun yang sudah mendapat persetujuan dari negara penugasan baru sebanyak 17 orang.



Tak hanya Fadjroel, nama Arrmanatha Nasir juga masuk dalam daftar. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri era 2014-2019 itu akan menjabat sebagai Dubes RI untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya.



Sementara mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani ditunjuk menjadi Dubes Amerika Serikat.



Berikut 17 Dubes RI untuk negara-negara sahabat yang dilantik:

1. Fadjroel Rachman, Dubes LBBP RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, berkedudukan di Nur-Sultan

2. Abdul Aziz Ahmad, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi, berkedudukan di Riyadh

3. Dewi Gustina Tobing, Dubes LBBP RI untuk Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, berkedudukan di Kolombo

4. Bebeb AK Djundjunan, Dubes LBBP RI untuk Republik Yunani, berkedudukan di Athena

5. Lena Maryana Mukti, Dubes LBBP RI untuk Kuwait, berkedudukan di Kuwait City.

6. Pribadi Sutiono, Dubes LBBP RI untuk Republik Slowakia, berkedudukan di Bratislava

7. Muhammad Najib, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Spanyol merangkap United Nations World Tourism Organization (UNWTO), berkedudukan di Madrid

8. Ardi Hermawan, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Bahrain, berkedudukan di Manama

9. Ade Padmo Sarwono, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Yordania Hashimiah merangkap Palestina, berkedudukan di Amman

10. Mohamad Oemar, Dube LBBP RI untuk Republik Prancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), berkedudukan Paris

11. Tatang BU Razak, Dubes LBBP RI ntuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevi, berkedudukan di Bogota

12. Derry MI Amman, Dubes LBBP RI untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Association of South East Asia Nation (ASEAN), berkedudukan di Jakarta

13. Armanatha Nasir untuk Perserikatan Bangsa Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya di New York, berkedudukan di New York

14. Febrian A Ruddyard untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Jenewa, berkedudukan di Jenewa

15. Siswo Pramono, Dubes LBBP RI untuk Persemakmuran Australia merangkap Republik Vanuatu, berkedudukan di Canberra

16. Okto Dorinus Manik, Dubes LBBP RI untuk Republik Demokratik Timor Leste, berkedudukan di Dili

17. Rosan Perkasa Roeslani, Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.