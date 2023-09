Fadli Zon Pergi ke Eropa Setelah 2 Pekan Menghilang Karena Ditegur Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon akhirnya muncul ke publik. Setelah dua pekan mengilang di media sosial, Fadli Zon kembali nge-twit, Sabtu (27/11/2021).

Dalam unggahan pertama-nya setelah mendapat teguran dari Prabowo Subianto, Fadli Zon diketahui tengah berada di Eropa. Anggota Komisi I DPR itu tepatnya pergi ke Madrid, Spanyol.

Kepergian Fadli Zon ke Madrid dalam rangka kunjungan kerja menghadiri sidang Inter Parliamentary Union (IPU). Fadli Zon diketahui juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

"Hadiri sidang parlemen dunia, Inter Parliamentary Union (IPU) ke-143 di Madrid, Spanyol. Juga anggota Komite Demokrasi dan HAM @IPUparliament," cuit Fadli Zon.

Dalam sidang IPU, BKSAP katanya, mengajukan resolusi soal Palestina.

"@bksapdpr ajukan resolusi soal Palestina 'Global Parliamentary Support for the Humanitarian Situation of the Palestinians'," ujar Fadli Zon.

Cuitan terakhir Fadli Zon usai 'dimarahi' Prabowo diunggah pada Sabtu (13/11/2021) pukul 17.51 WIB. Fadli mengomentari salah satu berita media elektronik tentang hutan Papua yang gundul dipotret satelit NASA. "Deforestasi itu nyata," tulis Fadli Zon.

Ia juga me-retweet cuitan netizen @zarazettirazr yang mengomentari pernyataan kepolisian soal teroris menanam pohon kurma 4 hektare di Lampung.

Sebelumnya teguran Prabowo ke Fadli Zon disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman.

Sebagai salah satu pendiri partai Gerindra, Fadli Zon ditegur karena kritikan ke Presiden Jokowi tentang banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Fadli Zon mengomentari Presiden Jokowi yang sedang berada di sirkuit mandalika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) NusaTenggara Barat saat meresmikan ajang internasional. Ia menanyakan kapan agenda Jokowi memantau lokasi banjir di wilayah Sintang, Kalimantan Barat yang sudah berlangsung lama tetapi tak kunjung surut.

“Luar biasa pak, selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan di Sintang, Sudah tiga minggu banjir belum surut,” tulis Fadli Zon melalui akun twitter @fadlizon, Jumat (12/11/2021).

Menghilangnya salah satu politikus yang aktif mengkritik pemerintah itu membuat sejumlah rekan Fadli Zon bertanya-tanya. Salah satu yang menanyakan keberadaan Fadli Zon yaitu Fahri Hamzah.

Dalam akun twitter nya Fahri mengunggah foto mida Fadli Zon bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pak gubernur @aniesbaswedan tolong cari sohib ente @fadlizon," cuit Fahri pada Rabu (24/11/2021).

Teguran Prabowo ke Fadli Zon yang disampaikan Habiburokhman ini juga menimbulkan berbagai spekulasi. Bahkan sejumlah partai menawarkan Fadli Zon untuk bergabung dengan partai lain.