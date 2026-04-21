Fadly Alberto Akhirnya Minta Maaf soal Insiden ‘Kungfu’ di EPA saat Lawan Dewa United U-20

Penggawa Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20, Fadly Alberto Hengga akhirnya menyampaikan permintaan maaf usai terlibat dalam insiden tendangan ‘kungfu’ pada kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026.

Permintaan maaf secara terbuka itu disampaikan Alberto melalui unggahan di Instagram pribadinya, Senin (20/4/2026) malam.

"Dengan sadar saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat melawan Dewa United Banten FC U-20," kata Alberto.

"Secara khusus saya meminta maaf kepada Rakha Nurkholis dan tim Dewa United atas perbuatan bodoh saya menendang Rakha Nurkholis," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Alberto juga menyampaikan permintaan maaf secara khusus kepada tim Bhayangkara Presisi Lampung FC hingga Timnas Indonesia U-20. Ia mengakui perbuatannya telah mencoreng nama baik tim.

"Dan untuk tim Bhayangkara Presisi Lampung FC saya meminta maaf kepada pimpinan dan manajemen Bhayangkara Presisi Lampung FC dan seluruh jajaran pelatih dan rekan setim karena telah merugikan tim," ucap Fadly.

"Untuk Timnas Indonesia saya meminta maaf karena perbuatan saya mencoreng nama baik Timnas Indonesia. Kepada masyarakat Indonesia saya meminta maaf atas kegaduhan akibat tindakan saya," kata Fadly.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, pihak Bhayangkara mengaku aksi tendangan 'kungfu' Fadly Alberto Hengga ke pemain Dewa United disebut ada pemicunya.

Chief Operating Officer Bhayangkara FC sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, menyebut aksi itu merupakan balasan, usai pemain Dewa United kedapatan lebih dulu melakukan tendangan 'kungfu' ke pemain The Guardians.

Selain itu, Alberto kata dia juga tersulut emosi lantaran adanya dugaan tindak rasisme yang dilakukan oleh pemain lawan.

"Itu kejadian awalnya. Berujung rasis ke Berto (Fadly Alberto). Berto balik nyerang dengan tendangan kungfu," kata Sumardji dalam sambungan suara kepada awak media, Senin (20/4/2026).

"Tetapi menurut Berto, kan saya telpon Berto. Ada dari bench itu teriakan, 'Berto hitam, Berto monyet'. Nah, disitulah Berto akhirnya naik darah marah dan dia melakukan tendangan itu," ucapnya.

