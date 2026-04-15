Fajar Alfian Wanti-wanti Persaingan Ketat di Fase Grup Thomas Cup 2026

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, menilai persaingan di fase grup Piala Thomas 2026 akan berlangsung ketat. Hal itu tidak lepas dari kekuatan merata yang dimiliki negara-negara peserta, termasuk lawan Indonesia di Grup D.

Indonesia tergabung bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Menurut Fajar, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah sejak awal turnamen.

“Di grup ya pasti tidak ada yang mudah. Kita lihat juga Prancis kemarin juara di Eropa. Mereka punya pemain tunggal yang bagus dan bisa main rangkap juga,” ujar Fajar dalam keterangan resmi, Rabu.

Ia juga menyoroti kekuatan Thailand yang memiliki pemain tunggal kelas dunia. Kombinasi tersebut membuat persaingan di grup diprediksi berlangsung terbuka.

“Thailand juga punya tunggal nomor satu dunia. Jadi tidak ada yang mudah. Kami harus bisa menyesuaikan dan tetap semangat sejak awal,” katanya.

Tim Indonesia dijadwalkan berangkat ke Horsens, Denmark, pada 16 April untuk menjalani persiapan akhir. Program adaptasi akan dilakukan pada 18–21 April, mencakup penyesuaian kondisi lapangan dan cuaca jelang pertandingan.

Turnamen Piala Thomas dan Uber 2026 sendiri akan berlangsung pada 24 April hingga 3 Mei di Horsens. Ajang ini menjadi salah satu target utama Indonesia di kalender bulu tangkis tahun ini.

Fajar yang dipercaya sebagai kapten tim menekankan pentingnya kekompakan dalam skuad. Ia melihat komposisi pemain yang memadukan senior dan junior sebagai kekuatan tersendiri.

“Komposisi tim sekarang ada senior dan junior. Dulu saya termasuk yang paling muda, sekarang jadi yang lebih senior. Semoga pengalaman bisa membantu dan pemain muda membawa semangat untuk tim,” ujarnya.

Dengan pengalaman di level beregu dan regenerasi yang berjalan, Indonesia diharapkan mampu menjaga konsistensi sejak fase grup untuk mengamankan tiket ke babak gugur Piala Thomas 2026.