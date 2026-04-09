Fajar/Fikri Segel Tiket Perempat Final BAC 2026

Ukuran Font Kecil Besar

Ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menyegel tiket ke babak perempat final Kejuaraan Asia Bulu Tangkis atau Badminton Asia Championships (BAC) 2026 setelah melewati hadangan wakil tuan rumah Chen Bo Yang/Liu Yi.

Fajar/Fikri menang dua gim langsung 21-17 dan 25-23 dalam pertandingan babak 16 besar di Ningbo Olympic Arena, Ningbo, Kamis (9/4/2026).

Pertandingan berjalan tidak mudah karena Chen/Liu mempunyai permainan yang mengandalkan intensitas cepat.

"Alhamdulillah bersyukur, bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar, dengan kemenangan juga. Pertandingan yang tidak mudah ya, pasangan tuan rumah luar biasa, mereka memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat bagus juga," ujar Fajar dikutip dari keterangan pascalaga PBSI.

Sementara itu, Fikri mengatakan bahwa di gim pertama mampu memberikan tekanan terhadap Chen/Liu.

Namun intensitas permainan sangatlah berbeda di gim kedua karena kerap melakukan kesalahan sendiri yang bisa dimanfaatkan Chen/Liu.

"Berbeda di gim kedua, dari poin 5-5 tadi kami melakukan banyak kesalahan dan itu bikin mereka lebih percaya diri lagi. Tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengejar," ungkap Fikri.

Ini merupakan kemenangan perdana Fajar/Fikri yang juga baru bersua menghadapi ganda China tersebut.

Berstatus sebagai unggulan kelima, Fajar/Fikri ingin lebih fokus di setiap pertandingan dan ingin bermain lepas tanpa beban.

"Yang pasti kami ingin terus menampilkan yang terbaik ya, hari demi hari kami merasa lebih enak bermain, lebih lepas. Semoga besok juga bisa lebih enjoy lagi, lebih lepas lagi untuk bisa maju ke babak selanjutnya," ungkap Fajar.

Di perempat final, Fajar/Fikri telah ditunggu ganda Taiwan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen.

Sabar/Reza Tumbang

Sayang keberhasilan Fajar/Fikri tak diikuti duet nonpelatnas Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Sabar/Reza kalah dari Fang Chih Lee/Fang Jen Lee, 14-21, 21-18, dan 15-21.

Sabar/Reza mengawali pertandingan dengan agresif di gim pertama. Duet Indonesia itu sukses merepotkan pertahanan Fang Chih Lee/Fang Jen Lee

Meski demikian, duet Taiwan itu mulai menunjukkan perlawanan sengit menjelang jeda interval. Hingga akhirnya, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee berhasil unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-8.

Setelah beristirahat sejenak, Sabar/Reza masih kesulitan untuk menemukan pola permainan terbaik. Fang Chih/Fang Jen akhirnya sukses memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-14.

Berlanjut pada gim kedua, Sabar/Reza kembali mengandalkan permainan cepat. Pukulan menyilang serta sergapan cepat membuat Fang Chih Lee/Fang Jen Lee kewalahan.

Pada jeda interval gim kedua, ganda putra Indonesia itu akhirnya unggul dengan skor 11-9. Keunggulan ini tak membuat Sabar/Reza aman.

Mereka terus mendapat tekanan dari Fang Chih Lee/Fang Jen Lee. Namun demikian, Sabar/Reza yang bermain efektif akhirnya berhasil merebut kemenangan gim kedua dengan skor 21-18.

Di gim penentuan, Sabar/Reza kehilangan momentum sejak awal pertandingan. Fang Chih Lee/Fang Jen Lee pun memanfaatkan momentum ini untuk mencuri banyak poin.

Mereka berhasil menjaga jarak dua poin dari Sabar/Reza hingga jeda interval. Setelah itu, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee konsisten untuk mendulang poin.

Pada akhirnya, Sabar/Reza kalah dari duet Taiwan itu dengan skor 15-21. Kekalahan ini membuat Sabar/Reza terhenti di babak 16 besar BAC 2026.