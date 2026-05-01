Fakta Baru Kecelakaan Bekasi, Sopir Green SM Baru Bekerja Dua Hari

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: Kolasei Pixlr)

Polisi mengungkap fakta baru di balik kecelakaan maut yang melibatkan taksi listrik Green SM dan KRL Commuter Line di perlintasan sebidang dekat Stasiun Bekasi Timur. Pengemudi kendaraan tersebut diketahui baru bekerja selama dua hari sebelum insiden tragis terjadi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, sopir berinisial RRP mulai bekerja pada 25 April 2026, sementara kecelakaan terjadi pada 27 April 2026.

"Yang bersangkutan baru bekerja semenjak tanggal 25 April 2026," kata Budi, Jumat (1/5/2026).

Selain baru bergabung, RRP juga disebut hanya mendapatkan pelatihan singkat selama satu hari sebelum bertugas di lapangan.

"Pelatihan dilakukan hanya satu hari, masih sebatas pengenalan dasar kendaraan seperti menyalakan, mematikan, hingga penggunaan lampu sein dan parkir," ujarnya.

Polisi menyebut, minimnya pengalaman dan pelatihan pengemudi masih menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mendalami faktor penyebab kecelakaan.

Peristiwa bermula saat taksi listrik Green SM diduga mengalami masalah dan berhenti di tengah perlintasan sebidang JPL 85 kawasan Bekasi Timur. Tak lama kemudian, kendaraan tersebut tertemper oleh KRL Commuter Line yang melintas.

Benturan tersebut memicu gangguan pada jalur kereta api dan berujung pada rangkaian insiden lanjutan. Hingga kini, tercatat 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti serta kemungkinan adanya unsur kelalaian dari berbagai pihak yang terlibat dalam kejadian di wilayah Bekasi.