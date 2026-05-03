Fakta Baru Pembunuhan Sadis Lansia: Pelaku Awalnya Targetkan Habisi Satu Keluarga

Polda Riau dan Polresta Pekanbaru memperlihatkan barang bukti kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan di Rumbai, Pekanbaru. (Foto: Antara/Annisa Firdausi).

Ukuran Font Kecil Besar

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengungkap rencana awal para pelaku pencurian yang berujung pembunuhan sadis terhadap seorang lansia di Rumbai, Kota Pekanbaru. Pelaku diduga sempat merencanakan menghabisi satu keluarga sebelum menjalankan aksinya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Hasyim, mengatakan rencana tersebut berkembang saat para pelaku dalam perjalanan menuju lokasi.

"Rencana awal ingin mencuri, tetapi berkembang ingin membunuh empat orang yang ada di rumah, yakni suami istri dan dua anaknya," jelas Hasyim dalam konferensi pers di Pekanbaru, Minggu (3/5/2026).

Namun, saat para pelaku tiba di lokasi, kondisi tidak sesuai rencana. Di dalam rumah hanya terdapat satu orang, yakni Dumaris Boru Sitio, sementara anggota keluarga lainnya tidak berada di tempat pada Rabu (29/4).

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga telah mengamankan empat tersangka di lokasi berbeda, yakni di Binjai, Sumatera Utara, dan Aceh Tengah.

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Muharman Arta, menyatakan seluruh pelaku telah ditangkap.

"Empat pelaku sudah diamankan. Otak pelaku berinisial AF yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai menantu korban," kata Arta.

Polisi mengungkap peran masing-masing pelaku. Tersangka SL disebut sebagai pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban, dengan bantuan dua pelaku lainnya, yakni E dan L.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain perhiasan emas, telepon genggam, laptop, serta uang asing. Sementara itu, alat berupa kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban masih dalam pencarian.

Motif sementara diduga karena sakit hati. Hal ini merujuk pada pengakuan tersangka yang menyebut korban kerap memarahi pelaku utama.

"Selain itu, pelaku juga memiliki motif untuk menguasai harta benda korban," tambahnya.

Saat proses penangkapan, para tersangka sempat melarikan diri sehingga polisi mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasus ini sebelumnya terungkap setelah polisi menemukan korban, Dimaris Isni Sitio (60), meninggal dunia di dalam rumahnya di Kecamatan Rumbai. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dapur dengan luka di bagian wajah pada Rabu (29/4).