Fakta dan Kronologi Insiden Kecelakaan Maut di Balikpapan

Kecelakaan maut terjadi di Balikpapan pada Jumat pagi (21/01).

Berdasarkan edaran dari Dirlantas Polda Kaltim yang diterima Inilah.com kecelakaan terpantau kamera CCTV di Jalan Simpang Muara Rapak Balikpapan Utara pukul 06.30 WITA.

Dari CCTV lalu lintas di Simpang Muara Rapak, terlihat truk kontainer menabrak kendaraan yang tengah berhenti di lampu stopan.

Truk menabrak sejumlah motor dan mobil dengan korban jiwa hingga saat ini 21 orang.

Sopir yang diketahui bernama Muhammad Ali ( 48) itu mengendarai truk dengan plat nomor KT-8534-AJ pada pukul 05.00 WITA dengan muatan kontainer kapur pembersih air seberat 20 ton.

Muatan tersebut hendak diantar ke Kampung Baru, Balikpapan Barat. Sesampainya di depan Rajawali Foto KM 0,5, sopir mengurangi persneling dari 4-3.

Namun di depan Bank Mandiri, rem mendadak tak berfungsi.

Akibatnya truk melaju hingga menyapu sejumlah mobil dan motor yang ada di lampu merah Muara Rapak.

Jumlah korban saat ini 21 orang luka, 5 orang meninggal dunia, 4 luka berat dan luka ringan belum terdata. Saat ini para korban telah di bawa ke RSU Khanujoso, RSU Beriman.

Kerusakan yang ditimbulkan dari kecelakaan di antaranya lampu merah roboh, pagar pembatas jalan rusak, selain dua unit angkot, dua mobil pribadi, dua unit pickup dan 14 motor.

This is not #NFT, but real accident in Balikpapan Indonesia. Today pic.twitter.com/9aCF44IwCa