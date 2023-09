Fakta dari Serial Termahal HBO, Last of Us

Ilustrasi Serial Last of Us (Foto One Esport)

Menjadi serial paling diminati awal tahun 2023, Last of Us menghebohkan industri perfilman di awal abad ini. Sebelumnya sukses dengan kemunculan perdananya di PS3, hingga menyabet gelar Game of The Year.

Diadaptasi dari video game dengan judul yang sama, serial film ini sudah tayang sejak 15 Januari 2023. Serial film HBO ini, diproduksi Sony Pictures Television, PlayStation Production, Naughty Dog, The Mighty Mint dan Word Games.

Penasaran dengan fakta dari serial terbaru HBO ini, simak selengkapnya di bawah ini.

1. Diadaptasi dari Video Game

Foto by Playstation.com

Last of Us merupakan adaptasi video game yang cukup populer pada tahun 2013. Diadaptasi dari serial video game Last of Us Part I, serial film ini mengusung tema thriller, survivoral, post-apokaliptik drama. Berlatarkan 20 tahun setelah kehancuran dunia akibat wabah jamur yang menyebabkan manusia berperilaku seperti zombi.

Joel Miller sang survivor, disewa untuk mengantarkan remaja bernama Ellie, yang kemungkinan adalah kunci untuk memulihkan peradaban dari wabah mematikan ini. Perjalanan panjang melintasi Amerika Serikat, membuat mereka harus bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

2. Dibintangi Artis Ternama

Foto by Gettyimages

Dalam serial Last of Us, HBO banyak menggandeng banyak artis dan aktor ternama yang juga bermain di series dan film terkenal.

Ada Pedro Pascal yang pernah bermain di Game of Thrones, memerankan Joel Miller. Bella Ramsay memeran Ellie, yang juga bermain di Game of Thrones. Gabriel Luna pemeran Gost Ridder yang menjadi Tommy sekaligus adik dari Joel. Ada Anna Torv yang memerankan Jess, sebagai partner Joel. Kemudian ada Storm Reid sebagai Riley hingga Christine Hakim.

Selain itu, pengisi suara video game Last of Us seperti Ashley Johnson (Ellie) yang akan memerankan Ana sebagai Ibu dari Ellie dan Troy Baker (Joel) berperan sebagai James, juga membintangi film Last of Us,

3. Menjadi Serial Termahal HBO

Last of Us digadang-gadang menjadi serial termahal yang dikeluarkan HBO. Perkiraan dana yang dihabiskan untuk membuat satu episode menghabiskan biaya hingga 15 juta dolar AS (Rp225 milliar). Biaya produksi ini setara dengan budget Game of Thrones.

4. Dibuat Semirip Mungkin seperti Video Game

Versi life-action, serial film Last of Us dibuat semirip mungkin. Berlokasi syuting di kota Calgary, Kanada. Set yang digunakan yaitu beberapa situs sejarah, seperti Alberta Legislature Building dan SAIT. Bertujuan untuk menghidupkan suasana dari dunia yang terbengkalai dan hancur.

Proses syuting Last of Us dimulai sejak Juni 2021 hingga Juni 2022.

Sedikit fun facts, terdapat latar ‘Kemenkes RI’ yang dipercayai netizen bahwa proses syutingnya sempat dilakukan di Jakarta. Tapi ternyata ini hanya rumor, karena tersebar foto behind the scene yang bocor ke jagat maya.

5. Kemunculan Aktris Indonesia, Christine Hakim

Aktris senior Indonesia, Christine Hakim sempat menjadi trending di media sosial usai tampil di episode 2 serial Last of Us. Muncul pada opening episode 2, Christine Hakim memainkan perannya sebagai ilmuan bernama Ratna. Sosok Christine Hakim dalam Last of Us mengisyaratkan kemungkinan infeksi jamur cordyceps berawal dari suatu pabrik roti di Jakarta.

Christine Hakim juga bukan satu-satunya aktor yang terlibat dalam serial film Last of Us garapan HBO ini. Ada Yayu Unru, sesama aktor senior Indonesia yang berperan sebagai Agus Hidayat.

6. Teori dari Virus Cordyceps Brain Infection

Foto by Gettyimages

Last of Us menceritakan soal kondisi dunia yang hancur karena wabah jamur yang disebut Cordyceps Brain Infection (CBI). Pada film, jamur ini bisa mengakibatkan manusia yang terinfeksi berperilaku lebih agresif.

Mereka akan menyerang manusia lain, untuk kemudian menjangkitnya sampai mempengaruhi otak mereka dan berakhir mengubahnya menjadi zombi seperti yang digambarkan dalam video game.

Dalam dunia nyata, jamur ini sebenarnya terinspirasi dari parasit bernama Ophiocordyceps. Disebut juga jamur semut, yang memiliki kemampuan untuk menjangkit makhluk hidup lain, misalnya serangga untuk menemukan habibat baru agar bisa tumbuh subur.

Itu dia, beberapa fakta mengenai serial terbaru HBO, Last of Us. Bagi Anda yang ingin menonton serial ini, terdapat 9 episode Anda bisa menikmati di layanan streaming HBO Max setiap minggunya pukul 9 malam.