15 Fakta Menarik tentang Singapura, dari Aturan Unik hingga Prestasi Dunia

Meski memiliki luas wilayah yang kecil, Singapura justru dikenal sebagai salah satu negara paling maju dan berpengaruh di dunia.

Negara ini tidak hanya unggul dalam sektor ekonomi dan teknologi, tetapi juga memiliki berbagai keunikan yang jarang dimiliki negara lain.

Dari sistem tata kota yang sangat baik, kebijakan disiplin yang sangat ketat, dan masih banyak lainnya.

Berkat keunikannya, Singapura sering dijadikan acuan bagi negara berkembang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik mereka.

Fakta Menarik Negara Singapura

1. Negara Terkecil di Asia Tenggara

Singapura merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah hanya 735,7 km2 dan populasi sekitar 6,1 juta jiwa.

Secara global, Singapura menempati urutan ke-21 dalam daftar negara terkecil di dunia, tepat di atas Dominika dan Bahrain.

2. Memiliki Empat Bahasa Resmi

Singapura memiliki empat bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris, Mandarin, Malay, dan Tamil. Namun, bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Inggris.

Fakta menarik lainnya, sebagian besar penduduknya berbicara dalam bahasa Singlish alias berbicara bahasa Inggris dengan dialek lokal dan campuran dari semua bahasa resmi yang digunakan.

3. Punya Paspor Terkuat di Dunia

Berdasarkan Henley Global, Singapura berada di peringkat pertama sebagai negara dengan paspor terkuat di dunia.

Dengan paspornya, warga negara Singapura mendapatkan akses bebas visa ke 192 negara.

4. Negara Terkaya di Dunia

Singapura masuk dalam daftar negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita sebesar US$107,76 juta di tahun 2026.

5. Selalu Musim Panas

Lokasinya yang berada tepat di atas garis khatulistiwa, membuat Singapura memiliki iklim tropis sepanjang tahun.

Tidak ada musim dingin, hanya ada pergantian antara musim kemarau dan hujan dengan suhu rata-rata di angka 25°C hingga 31°C.

6. Larangan Mengunyah Permen Karet

Aturan ini sudah berlaku sejak tahun 1992, di mana pemerintah Singapura melarang penjualan dan impor permen karet demi menjaga kebersihan fasilitas publik.

Kebijakan ini dibuat karena dulu sering terjadi gangguan pada pintu kereta MRT yang ditempel oleh permen karet.

7. Punya Aturan Batas Ketinggian Bangunan

Hampir seluruh gedung pencakar langit di Singapura dibatasi ketinggian maksimal 280 meter.

Kebijakan ini dibuat karena negara ini memiliki luas wilayah yang sangat kecil, sehingga batas maksimal gedung dibuat untuk menjaga keamanan dan privasi pangkalan udara militer.

Namun, ada satu gedung yang mendapat izin khusus untuk berdiri setinggi 290 meter, yaitu gedung Guoco Tower.

8. Punya Bandara Terbaik di Dunia

Bandara Changi secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu bandara terbaik di dunia oleh Skytrax.

Selain menjadi tempat transit, Changi juga menjadi salah satu destinasi wisata popular yang memiliki taman kupu-kupu, bioskop gratis, hingga Jewel Changi.

9. Pria Tidak Boleh Berambut Panjang

Sejak tahun 1970-an, pemerintah Singapura memberlakukan larangan pria berambut panjang. Larangan ini dibuat karena rambut panjang dianggap identik dengan budaya hippie yang dipandang negatif.

10. Pejalan Kaki Tercepat

Menurut studi dari British Council, warga Singapura adalah pejalan kaki tercepat yang bisa berjalan sejauh 18 meter hanya dalam waktu 10,55 detik.

11. Negara yang Mengimpor Pasir

Memiliki luas wilayah daratan yang sangat terbatas, membuat Singapura sering mengimpor pasir dari negara tetangga untuk melakukan reklamasi.

12. Negara Pertama yang Membuka Kebun Binatang Malam Hari

Night Safari Singapura mencetak sejarah sebagai kebun binatang malam hari pertama di dunia.

Kehadirannya memungkinkan pengunjung dapat melihat aktivitas hewan nokturnal dan menyusuri kebun binatang dengan suasana yang didesain semirip mungkin dengan habitat aslinya.

13. Memiliki Air Terjun dalam Ruangan Tertinggi di Dunia

Di dalam Jewel Changi Airport, terdapat HSBC Rain Vortex, sebuah air terjun dalam ruangan setinggi 40 meter.

Air terjun tertinggi di dalam ruangan ini menjadi daya tarik wisatawan dunia karena pemandangannya yang begitu indah.

14. Pelajar Terbaik dalam Bidang Matematika

Pelajar Singapura sering menempati peringkat teratas dalam studi internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment).

Pada PISA 2022, Singapura meraih posisi pertama dalam matematika dengan skor rata-rata 575, di mana 41 persen siswanya berhasil mencapai tingkat kemahiran tertinggi.

15. Negara-Kota (City-States)

Singapura adalah salah satu negara yang menyandang status sebagai Negara-Kota (City-States). Selain Singapura, gelar ini hanya dimiliki oleh Monako dan Vatikan.