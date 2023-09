Faktor Inflasi Paksa Rupiah Melemah Dekati Level Psikologis Rp15 Ribu

Terpengaruh oleh sentimen inflasi, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (5/7/2022) pagi dibuka melemah. Posisinya mendekati level psikologis Rp15.000 per dolar AS.

Rupiah pagi ini bergerak melemah 6 poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.978 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.972 per dolar AS.

"Untuk rupiah masih terpengaruh sentimen inflasi Indonesia. Nilai inflasi yang diumumkan pekan lalu lebih tinggi dari perkiraan," kata analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritama saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni sebesar 0,61 persen secara bulanan (mom) atau 4,35 persen secara tahunan (yoy), tertinggi sejak 2017.

Penyumbang inflasi pada Juni utamanya berasal dari komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Sementara itu, pada Juli 2022 pemerintah akan menaikkan tarif listrik. Hal itu berpotensi untuk memacu inflasi pada periode tersebut.

"Tingginya nilai inflasi ini dinilai akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena tingginya inflasi akan menggerus daya beli masyarakat," ujar Revandra.

Pada Senin (4/7) lalu, rupiah ditutup melemah 29 poin atau 0,19 persen ke posisi Rp14.972 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.943 per dolar AS.