Fans Inggris Pekikkan Bebaskan Palestina saat TV Israel Live di Piala Dunia 2022

Suporter Inggris yang diwawancarai TV Israel membuat reporter kaget, karena salah seorang memberi respons dengan berteriak "Bebaskan Palestina". Momen ini terjadi setelah pertandingan Inggris vs Senegal di babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Laga pada Senin (5/12/2022) dini hari WIB tersebut dimenangi The Three Lions dengan skor 3-0 lewat gol Jordan Henderson (38'), Harry Kane (45+3'), dan Bukayo Saka (57').

Melansir Marca, reporter TV Israel itu sedang melakukan siaran langsung pasca-pertandingan. Ia pun mendatangi sekelompok suporter Inggris yang sedang bergembira merayakan kemenangan timnya.

Reporter lalu bertanya kepada para suporter itu, apakah mereka yakin Inggris akan juara sesuai slogan "football is coming home"? Salah satu suporter mengungkapkan keyakinannya di laga kontra Perancis pada babak perempat final. Namun, suporter lainnya tiba-tiba menuju mikrofon lalu berteriak, "... dan yang lebih penting: Bebaskan Palestina!" Reporter Israel terlihat merasa tidak nyaman dan mencoba mengatur situasi dengan mengatakan, "Tentang sepak bola saja".

This English football fan shouted "Free Palestine!" live on a Israeli news channel after England’s World Cup win against Senegal today. #Qatar2022

Take note of the Israeli's journalist's reaction. 😭 #FreePalestine

Ia kemudian mengajukan pertanyaan berbeda kepada suporter lainnya di kelompok itu tentang timnas Inggris.

Media Israel Jadi Bulan-bulanan

Sebelumnya media Israel yang bertugas meliput Piala Dunia 2022 di Qatar mendapat perlakuan negatif dari beberapa fans yang hadir secara langsung untuk menyaksikan laga Piala Dunia 2022.

Wartawan dari Kan dan Channel 12 TV sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa mereka sering mendapat pelecehan selama bertugas di Piala Dunia 2022 di Qatar. Dalam video yang viral, dua fan Saudi, seorang warga Qatar, fans Lebanon dan Tunisia menolak wartawan Israel.

Fans yang lain juga terlihat mengibarkan bendera Palestina. Meski tidak secara resmi mengakui Israel, Doha telah mengizinkan beberapa jurnalis Israel untuk terbang langsung ke negara tuan rumah sebagai bagian dari pengaturan yang FIFA tengahi.

Menjelang turnamen, media Israel berharap Qatar akan bergabung dengan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko, dalam perjanjian normalisasi Abraham Accords. Saudi juga termasuk negara yang tidak menunjukkan dukungannya pada perjanjian normalisasi itu.