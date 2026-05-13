Fatalitas Hantavirus Tipe HPS Capai 60 Persen, Masyarakat Diminta Waspada!

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, memberikan keterangan terkait kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus, khususnya tipe Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang memiliki tingkat fatalitas tinggi, di Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Ukuran Font Kecil Besar

Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus, terutama tipe Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang memiliki tingkat fatalitas tinggi secara global.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, mengatakan tingkat kematian akibat hantavirus tipe HPS jauh lebih tinggi dibanding tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang ditemukan di Indonesia.

“Fatalitas Hantavirus yang terjadi di seluruh dunia untuk tipe Hantavirus HPS, Pulmonary Syndrome, itu secara global 60 persen,” kata Andi kepada wartawan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Andi menjelaskan tingkat fatalitas tersebut berbeda dengan tipe HFRS yang selama ini ditemukan di Indonesia.

“Beda dengan HFRS yang tipe yang ada di Indonesia. Itu cuma 5 sampai 15 persen. Jadi lebih fatal yang tipe HPS tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menyebut mitigasi utama terhadap penyakit menular seperti hantavirus harus dimulai dari pengendalian lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi faktor penting karena tikus merupakan reservoir atau hewan pembawa virus tersebut.

“Apapun penyakit menular itu dua hal yang paling penting. Pertama itu penyakit menular berbasis lingkungan,” ucapnya.

Sementara itu, Andi juga mengingatkan sanitasi dan kebersihan rumah maupun tempat kerja harus menjadi perhatian masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit. Ia juga menyoroti pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi pekerja yang berisiko terpapar tikus, seperti petugas saluran air dan pengelola sampah.

“Untuk pekerja-pekerja di got, maupun di tempat-tempat sampah, pengolahan sampah, itu penggunaan masker, boot, kemudian juga handscoon atau glove itu harus,” paparnya.