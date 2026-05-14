14 Fatality Mortal Kombat Paling Sadis dengan Finishing Paling Bengis

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:00 WIB

Dua karakter Mortal Kombat yang sedang bertarung (Foto: playstation)

Mortal Kombat merupakan waralaba video game fighting yang terkenal lewat aksi brutal, cerita fantasi gelap, dan Fatality, yaitu jurus penyelesaian ikonik untuk mengalahkan lawan dengan cara ekstrem.

Popularitasnya terus bertahan hingga kini, termasuk melalui film terbaru Mortal Kombat II yang tayang perdana pada April 2026 dan rilis di Amerika Serikat pada 8 Mei 2026.

Film ini berfokus pada dunia Edenia serta kemunculan Shao Kahn sebagai ancaman baru bagi Earthrealm.

Menariknya, Joe Taslim kembali hadir sebagai villain yang kini berevolusi dari Sub-Zero menjadi Noob Saibot.

Salah satu daya tarik utama Mortal Kombat tentu saja Fatality. Gerakan penutup ini menghadirkan kombinasi visual dramatis, efek kejutan, dan sensasi kemenangan yang membuat pertarungan terasa lebih intens.

Meski terkenal brutal, banyak Fatality dibuat sangat berlebihan hingga terasa unik dan menjadi ciri khas yang selalu diingat penggemar.

Dari banyaknya petarung yang hadir di seri Mortal Kombat, beberapa di antaranya berhasil mencuri perhatian karena menampilkan Fatality yang ekstrem, unik, dan membekas di ingatan para pemain.

Deretan Fatality Mortal Kombat Paling Bengis

Berikut adalah deretan Fatality dari berbagai karakter di Mortal Kombat yang dikenal paling brutal, ikonik, dan meninggalkan kesan kuat bagi para pemain karena aksi penutupnya yang ekstrem dan penuh kejutan:

1. Sub-Zero - Spine Pull

Fatality Sub-Zero - Spine Pull (Foto: Tangkapan Youtube)

Fatality milik Sub-Zero menjadi salah satu yang paling legendaris di Mortal Kombat.

Dengan kekuatan esnya, Sub-Zero membekukan lawan hingga tubuh target benar-benar tidak bisa bergerak dan mati rasa.

Setelah itu, Sub-Zero memegang bagian leher lawannya lalu menarik kepala beserta tulang belakangnya hingga terlepas dari tubuh.

Adegan ini terasa sangat ikonik karena memperlihatkan sisi dingin dan brutal khas karakter Sub-Zero yang menyisakan kepala dan tulang belakang dari lawannya.

2. Smoke - Bomb

Fatality Smoke - Bomb (Foto: Tangkapan Youtube)

Smoke memiliki Fatality yang terkenal sangat berlebihan sekaligus absurd. Ia melemparkan sejumlah bom ke arah lawannya hingga memicu ledakan besar.

Tidak hanya menghancurkan target di arena pertarungan, ledakan tersebut bahkan digambarkan sampai memusnahkan seluruh Bumi, termasuk dirinya sendiri.

Konsep yang tidak masuk akal in membuat Fatality ini justru semakin memorable di kalangan penggemar Mortal Kombat.

3. Kung Lao - Razor’s Edge

Fatality Kung Lao - Razor’s Edge (Foto: Tangkapan Youtube)

Kung Lao memanfaatkan topi khasnya sebagai senjata utama. Topi tersebut diputar sangat cepat di tanah hingga terlihat seperti gergaji tajam.

Setelah itu, Kung Lao menarik tubuh lawannya ke arah topi berputar tersebut sampai tubuh target terbelah menjadi dua bagian.

4. Scorpion - Toasty!

Fatality Scorpion - Toasty! (Foto: ruliweb)

Scorpion menggunakan kekuatan api khasnya untuk mengakhiri pertarungan. Ia membuka penutup wajahnya lalu menyemburkan api panas ke tubuh lawan.

Perlahan tubuh target terbakar hingga hancur, bahkan bagian tubuhnya tampak buyar di akhir serangan.

5. Kenshi - Tele-Copter

Fatality Kenshi - Tele-Copter (Foto: gamepur)

Kenshi menunjukkan kemampuan telekinetiknya dengan cara yang menyeramkan. Pedangnya dibuat melayang dan berputar seperti baling-baling di udara.

Setelah itu, Kenshi mengangkat lawannya lalu mengarahkan tubuh target ke arah pedang tersebut.

Tubuh lawannya kemudian terpotong perlahan mulai dari wajah hingga bagian bawah tubuh, membuat Fatality ini terasa sangat intens untuk ditonton.

6. Liu Kang - Dragon Bite

Fatality Liu Kang - Dragon Bite (Foto: reddit)

Sebagai karakter utama Mortal Kombat, Liu Kang juga memiliki Fatality yang sangat brutal.

Dalam gerakan ini, ia berubah menjadi seekor naga besar lalu menggigit bagian atas tubuh lawannya.

Serangan tersebut membuat tubuh target hancur hingga hanya menyisakan bagian kaki saja.

7. Noob Saibot - Make A Wish

Fatality Quan Chi - Leg Beating (Foto: Facebook / headlock game)

Noob Saibot memanfaatkan kekuatan bayangannya untuk melakukan Fatality yang sangat sadis.

Ia memanggil sosok bayangan lain, lalu masing-masing memegang satu kaki lawan.

Setelah itu, keduanya menarik tubuh target secara bersamaan hingga tubuh korban terbelah menjadi dua bagian.

8. Quan Chi - Leg Beating

Fatality Quan Chi - Leg Beating (Foto: Facebook / headlock game)

Fatality milik Quan Chii terasa brutal sekaligus absurd. Ia memutus salah satu kaki lawannya hingga terlepas dari tubuh, lalu menggunakan kaki tersebut untuk memukuli target.

Walau terlihat konyol, adegan penuh darah ini tetap menjadi salah satu Fatality paling ikonik karena perpaduan unsur sadis dan unik yang ditampilkan di Mortal Kombat.

9. Mileena - Crawling Away

Fatality Mileena - Crawling Away (Foto: screenrant)

Mileena dikenal sebagai karakter dengan sisi brutal yang sangat kuat.

Dalam Fatality ini, Mileena mendorong lawannya hingga tersungkur ke tanah sebelum menyerang bagian perut target secara brutal sampai tubuhnya hampir terbelah dua.

Setelah itu, Mileena menutup serangannya dengan memenggal kepala lawan.

10. Kitana - Kiss of Doom

Fatality Kitana - Kiss of Doom (Foto: reddit)

Di balik penampilannya yang anggun, Kitana memiliki Fatality yang cukup mengerikan. Ia mengawali serangan dengan memberikan ciuman pada lawannya.

Setelah itu, tubuh target perlahan mulai kesakitan di bagian perut hingga akhirnya memuntahkan darah.

Sebagai penutup, tubuh lawan meledak di tempat dan bagian tubuhnya terurai di arena pertarungan.

11. D’Vorah - New Species

Fatality D’Vorah - New Species (Foto: Tangkapan Youtube)

D’Vorah menghadirkan Fatality dengan tema serangga yang menjadi identitas utamanya. Ia menciptakan lubang di tubuh lawan lalu menyemprotkan cairan asing ke dalam tubuh target.

Perlahan tubuh korban hancur dari dalam karena serangga mulai tumbuh dan keluar dari tubuhnya. Visual menyeramkan inilah yang membuat Fatality D’Vorah terasa sangat berbeda.

12. Baraka - Food for Thought

Fatality Baraka - Food for Thought (Foto: cbr)

Baraka memanfaatkan cakar tajam di lengannya untuk menyerang lawan secara brutal. Ia merobek wajah target sedikit demi sedikit mulai dari kulit hingga tengkoraknya terlihat jelas.

Setelah otak lawan terekspos, Baraka menusuk bagian tersebut menggunakan cakarnya sebelum mengakhiri adegan dengan cara yang semakin memperlihatkan sisi liar karakternya.

13. Cassie Cage - I Luv U

Fatality Cassie Cage - I Luv U (Foto: gamerant)

Cassie Cage menggabungkan kecepatan dan gaya bertarung modern dalam Fatality miliknya.

Dengan gerakan super cepat, ia menyerang tubuh lawan hingga menciptakan lubang besar dan membuat jantung target terpental ke belakang.

Setelah itu, Cassie kembali melubangi tubuh lawan dari sisi samping, lalu membentuk simbol hati menggunakan kedua tangannya sebagai penutup khas yang unik.

14. Jacqui Briggs

Fatality Jacqui Briggs (Foto: fantasywarden)

Jacqui Briggs memadukan kekuatan fisik dan teknologi modern dalam Fatality yang sangat intens.

Ia melompat lalu menghantam kepala lawannya hingga meledak. Setelah itu, Jacqui menarik bagian dalam tubuh lawan keluar dan menembak bagian perut target sampai berlubang.

Sebagai penutup, ia melempar granat ke dalam tubuh korban.

Ledakan granat tersebut kemudian memunculkan force field yang membelah tubuh lawan menjadi dua bagian.