FBI Ingatkan Jangan Sembarangan Ngecas Ponsel di Tempat Umum

FBI baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada konsumen untuk menghindari penggunaan stasiun pengisian daya umum, karena penipu bisa menginfeksi mesin tersebut dengan malware dan mencuri data pribadi pengguna. Pejabat FBI menyarankan untuk menghindari penggunaan port pengisian USB umum di bandara, pusat perbelanjaan, dan hotel, mengingat potensi risiko peretasan.

"Pelaku jahat telah menemukan cara untuk menggunakan port USB umum untuk memasukkan malware dan perangkat lunak pemantauan ke perangkat," kata kantor FBI Denver di Twitter baru-baru ini.

Praktik yang disebut "juice jacking" pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 oleh para peneliti untuk menunjukkan potensi risiko peretasan di kios pengisian. Tidak ada data pasti mengenai seberapa sering juice jacking terjadi, namun para ahli memperingatkan bahwa peretas yang berhasil mengakses ponsel melalui teknik ini bisa mendapatkan akses ke data pribadi, termasuk informasi kartu kredit.

FBI dan Federal Communications Commission (FCC) sebelumnya juga telah merilis peringatan serupa pada tahun 2021. Pejabat FBI mengatakan peringatan terbaru ini merupakan bagian dari pengingat rutin mengenai masalah keamanan ini.

Untuk menghindari juice jacking, pelanggan disarankan untuk membawa kabel USB mereka sendiri dan menyambungkannya ke stopkontak atau pengisi daya portabel. Penggunaan kabel USB-C dan pengisi daya nirkabel dianggap sebagai opsi yang lebih aman. Jika terpaksa menggunakan port pengisian USB umum, para ahli menyarankan untuk waspada terhadap tanda-tanda peretasan, seperti baterai ponsel yang cepat habis, ponsel yang mengalami panas berlebih, dan pengaturan yang berubah.

Para ahli mendorong konsumen untuk memperlakukan ponsel mereka seperti kartu kredit dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang sama.

