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Aksi kejahatan siber yang disponsori Korea Utara kian meresahkan jagat aset digital global. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) membongkar fakta mencengangkan bahwa kelompok peretas asal Korut sukses menggasak mata uang kripto senilai lebih dari US$400 juta --atau setara Rp7,28 triliun-- hanya dalam kurun waktu 18 bulan terakhir.

Dalam laporan resminya yang dirilis Kamis (12/11/2026), FBI membeberkan modus operandi baru yang terbilang sangat licik. Komplotan peretas tersebut melancarkan rekayasa sosial berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dinamai 'FaceStealer'.

Lewat skema ini, para pelaku memanipulasi video webcam untuk menjebak calon korban saat melakukan pertemuan daring di platform telekonferensi. Mereka memanfaatkan teknologi deepfake guna meniru wajah dan suara tokoh terkenal maupun figur berpengaruh di industri keuangan, sehingga korban merasa yakin sedang berbisnis dengan orang tepercaya sebelum akhirnya dompet kripto mereka dikuras habis.

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FBI Sita 900 Video Korban, Wanti-Wanti Pemilik Kripto

Aparat intelijen AS sebenarnya sudah bergerak memutus rantai kejahatan ini. FBI mengaku telah mencegat infrastruktur penyimpanan awan (cloud storage) milik para peretas dan menyita lebih dari 900 rekaman video webcam korban yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Meski jaringan penyimpanan itu berhasil disita, FBI tetap mewanti-wanti siapa saja yang menyimpan aset kripto maupun berkecimpung di industri aset digital agar meningkatkan kewaspadaan ekstra.

"Rezim Korea Utara mengandalkan pemasukan dari pencurian mata uang kripto berskala besar untuk mendanai program persenjataan gelap mereka," tegas Direktur Operasional Siber FBI, Brett Leatherman, seperti dikutip dari Kyodo News, Jumat (13/11/2026).

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"FBI terus berkomitmen mengidentifikasi, mencegat, dan memastikan pertanggungjawaban pihak Korea Utara yang mengincar komunitas aset virtual," imbuhnya.

Dituding Bobol Binance Rp109 Triliun, Pyongyang Meradang

Tudingan AS ini menyusul rentetan kasus peretasan raksasa sebelumnya. Korea Utara juga dituduh sebagai dalang utama di balik pembobolan platform pertukaran aset kripto raksasa, Binance, pada akhir Oktober lalu.

FBI menuding kelompok peretas bernama 'TraderTraitor' berada di balik serangan siber yang menelan kerugian fantastis mencapai US$6 miliar (sekitar Rp109,2 triliun) tersebut.

Tak tinggal diam, pemerintah Korea Utara langsung bereaksi keras dan menepis mentah-mentah seluruh tuduhan Washington. Pyongyang menyebut laporan intelijen AS itu tak lebih dari sekadar 'retorika absurd'.

Adik perempuan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un, Kim Yo-jong, melancarkan serangan balik dengan menuding tudingan AS sebagai upaya sistematis untuk melabeli negaranya sebagai 'negara kejahatan siber'. Ia pun mengecam keras pernyataan FBI tersebut sebagai bentuk 'provokasi politik' yang amat kasar terhadap kedaulatan Korut.