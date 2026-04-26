FBI Usut Penembakan di Acara Trump, Rumah Pelaku di California Digeledah

FBI turun tangan selidiki penembakan di jamuan makan Donald Trump di Washington Hilton Hotel, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. (Foto: Los Angeles Times)

Ukuran Font Kecil Besar

Badan Investigasi Federal (FBI) resmi mengambil alih pengusutan insiden penembakan yang mengguncang jamuan makan malam White House Correspondents' Association (WHCA), Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. Direktur FBI Kash Patel menegaskan pihaknya akan menyisir setiap petunjuk guna mengungkap motif di balik aksi nekat tersebut.

Patel meminta masyarakat yang berada di lokasi kejadian untuk tidak ragu membagikan informasi sekecil apa pun kepada petugas.

"Tidak ada informasi yang terlalu kecil, tidak ada informasi yang tidak memadai. Kami akan mengevaluasi semuanya," tegas Patel, sebagaimana dikutip dari CNN.

Periksa Senjata Laras Panjang dan Geledah Rumah Pelaku

Saat ini, tim penyidik FBI tengah melakukan uji balistik terhadap senjata api laras panjang yang ditemukan di lokasi kejadian. Selain wawancara saksi mata, penyidik juga mendalami latar belakang tersangka secara menyeluruh.

Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa agen federal telah bergerak cepat melakukan penggeledahan di kediaman tersangka yang berlokasi di California.

"Dinas Rahasia dan penegak hukum melakukan pekerjaan yang fantastis. Mereka bertindak cepat dan berani," tulis Trump melalui platform Truth Social.

Tersangka Diduga Menginap di Hotel Lokasi Acara

Pihak berwenang telah mengidentifikasi tersangka sebagai Cole Thomas Allen, pria berusia 31 tahun asal California. Kepala Polisi DC, Carroll, menyebut penyelidikan awal mengindikasikan bahwa Allen merupakan salah satu tamu yang menginap di hotel tempat acara berlangsung.

Meski sempat melepaskan tembakan, tindakan cepat aparat di pos pemeriksaan berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa. Jaksa AS untuk Distrik Columbia, Jeanine Pirro, yang juga hadir sebagai tamu saat insiden terjadi, mengonfirmasi bahwa tersangka telah didakwa atas kepemilikan senjata api dan penyerangan.

Suara Ledakan Picu Kepanikan

Insiden yang terjadi di tengah acara resmi ini sempat memicu kepanikan luar biasa. Suara ledakan keras membuat para tamu undangan bergegas mencari perlindungan di bawah meja.

Tim taktis dengan senjata lengkap langsung mengambil posisi siaga di atas panggung tempat Presiden Trump duduk. Sesuai prosedur keamanan tinggi, petugas segera mengevakuasi Trump ke lokasi aman sebelum situasi semakin tidak terkendali. Saat ini, area hotel masih dalam penjagaan ketat sementara FBI terus melakukan olah TKP.