Fenomena '520' di China: Kuota Nikah Ludes, Warga Berebut Tanggal Cantik

Fenomena 'ledakan pernikahan' kembali mengguncang China. Menjelang tanggal 20 Mei mendatang, pusat-pusat pendaftaran pernikahan di berbagai kota besar di Negeri Tirai Bambu itu melaporkan kuota layanan yang ludes tak tersisa.

Pemicunya tak lain adalah angka '520'. Dalam pelafalan bahasa Mandarin, angka tersebut terdengar sangat mirip dengan kalimat 'Wo Ai Ni' yang berarti 'Aku mencintaimu'. Alhasil, tanggal 20 Mei dianggap sebagai hari paling romantis dan membawa keberuntungan bagi pasangan untuk mengikat janji suci.

Mengutip laporan Global Times, Minggu (10/5/2026), meski hari besar itu masih menyisakan waktu sekitar dua minggu, perburuan slot pendaftaran sudah mencapai titik puncak.

Kuota di Kota Besar Ludes Total

Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, seluruh slot waktu pendaftaran untuk tanggal 20 Mei di wilayah perkotaan utama sudah ditandai nol alias penuh sepanjang hari. Fenomena serupa terjadi di Provinsi Guangdong. Berdasarkan sistem reservasi daring, 15 kantor pendaftaran di 11 distrik di Guangzhou mencatat kuota nihil sejak Jumat (8/5/2026) siang.

"Jumlah reservasi tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di wilayah kami, 140 kuota telah terisi penuh," ujar salah seorang staf kantor pendaftaran di Distrik Huicheng, Guangdong.

Di tempat lain, Chengdu melaporkan lebih dari 2.500 dari 3.100 slot telah dipesan. Sementara di Nanjing, lokasi-lokasi wisata romantis seperti pusat pendaftaran Jinling dan kawasan Kuil Konfusius menjadi yang paling diburu pasangan muda.

Strategi 'Perang' Mendapatkan Slot

Tingginya antusiasme warga membuat banyak calon pengantin harus memutar otak. Di media sosial, warganet China sibuk membagikan kiat-kiat khusus untuk mendapatkan slot, mulai dari melakukan panggilan telepon terus-menerus hingga menggunakan komputer untuk memantau kuota tambahan.

Menanggapi lonjakan ini, beberapa daerah melakukan langkah antisipasi. Pusat pendaftaran di Danau Sayram, Xinjiang --yang dijuluki 'Tanah Suci Cinta'-- memilih menambah kuota cadangan. Untuk menghindari praktik calo, pihak otoritas kini menerapkan sistem reservasi dengan nama asli dan verifikasi ketat di lokasi.

Dampak Relaksasi Aturan Pernikahan

Meningkatnya angka pernikahan ini juga didorong oleh revisi peraturan tahun lalu yang menghapus batasan geografis. Kini, pasangan di China jauh lebih mudah mendaftarkan pernikahan tanpa harus kembali ke daerah asal atau domisili sesuai dokumen kependudukan.

Data dari Kementerian Urusan Sipil menunjukkan tren positif industri pernikahan di China. Sepanjang tahun 2025 saja, tercatat ada 6,763 juta pendaftaran pernikahan, atau naik sebesar 10,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan implementasi aturan baru yang menyederhanakan birokrasi, tren 'ledakan pernikahan' ini diprediksi akan terus berlanjut, menjadikan tanggal-tanggal cantik seperti '520' sebagai momentum ekonomi dan sosial yang signifikan di China.