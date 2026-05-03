Fenomena Brewek Kartu Pokemon: Antara Nostalgia, Hobi, dan Spekulasi

Suara sobekan plastik yang dibuka perlahan, sorot mata tegang, lalu jeda beberapa detik sebelum reaksi meledak. Momen unboxing kartu Pokemon kini menjadi tontonan yang berulang di linimasa media sosial. Dalam hitungan detik, sebuah kartu kecil bisa mengubah ekspresi seseorang dari biasa saja menjadi euforia.

Tren koleksi kartu Pokemon belakangan kembali mencuat. Bukan lagi sekadar permainan masa kecil, kartu-kartu ini menjelma jadi objek koleksi bernilai tinggi. Beberapa edisi langka bahkan disebut-sebut bisa menembus harga jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung kondisi dan kelangkaannya.

Fenomena ini makin ramai setelah sejumlah kreator konten ikut membagikan aktivitas membuka paket kartu secara acak. Afif Yulistian atau yang dikenal sebagai Apip, Windah Basudara, hingga selebgram lainnya kerap menampilkan momen tersebut di siaran langsung mereka. Unsur kejutan jadi daya tarik utama. Tidak ada yang benar-benar tahu kartu apa yang akan didapat, hingga bungkusnya dibuka.

Istilah 'Brewek' dan Reaksi Meledak Para Kolektor

Di tengah tren itu, muncul pula istilah-istilah khas dari komunitas gim dan kreator konten. Salah satunya adalah 'brewek', sebutan yang kerap digunakan untuk menggambarkan momen ketika seseorang terlalu larut dalam euforia atau bereaksi berlebihan saat mendapatkan sesuatu yang diincar.

Dalam konteks kartu Pokemon, istilah ini sering muncul saat kolektor mendapatkan kartu langka dan menunjukkan ekspresi kegembiraan yang meledak-ledak. Reaksi spontan inilah yang justru jadi bahan tontonan baru di media sosial.

Di linimasa X dan platform lain, perbincangan soal tren ini pun bermunculan. Sebagian warganet mengaku terhibur melihat reaksi para kolektor. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan nilai di balik hobi tersebut.

"Serius itu kartu bisa semahal itu?" tulis akun X @studiogenzi, dikutip Minggu (3/5/2026).

Nada serupa juga muncul dalam berbagai komentar lain. Ada yang menyebut tren ini sebagai bentuk nostalgia yang 'naik kelas', ada pula yang melihatnya sebagai spekulasi belaka.

"Tapi sumpah guys suara brewek kartu Pokemon itu enak banget ya kalau jadi ASMR. Gue literally ketiduran pas nonton bang Windah brewek kartu Pokemon," tulis akun @inideira.

"Aku pikir aku nggak akan tertarik sama brewek Pokémon, gara-gara live Apip dan kak Shadira nggak bohong tertarik banget," kata akun @leerururu.

"Kenapa kartu Pokèmon mahal banget sih?" tulis akun @anaknyajengyah.

Sistem yang Membuat kartu Pokemon Bernilai Tinggi

Di balik perdebatan itu, ada sistem yang membuat kartu-kartu ini bernilai. Faktor seperti kelangkaan, kondisi fisik, hingga proses grading atau penilaian kualitas oleh lembaga profesional, jadi penentu harga. Kartu dengan kondisi sempurna dan edisi terbatas bisa melonjak nilainya di pasar kolektor.

Tak sedikit yang kemudian melihatnya sebagai peluang. kartu Pokemon tak lagi hanya disimpan dalam album, tetapi juga dilindungi dalam kotak khusus dan diperlakukan layaknya aset.

Namun, seperti tren koleksi lainnya, tidak semua berujung manis. Unsur keberuntungan tetap besar. Banyak yang membuka puluhan paket tanpa mendapatkan kartu bernilai tinggi. Di sinilah sensasi sekaligus risiko itu bermain, antara harapan dan realitas.

Kartu Fisik Kembali Mendapat Tempat di Era Digital

Menariknya, di tengah dominasi dunia digital, kartu fisik justru kembali mendapat tempat. Lembaran kecil bergambar karakter itu jadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: nostalgia, komunitas, dan kemungkinan.

Bagi sebagian orang, kartu Pokemon mungkin hanya potongan karton bergambar. Tapi bagi yang lain, ia adalah bagian dari cerita tentang masa kecil yang kembali, tentang perburuan yang tak pasti, dan tentang nilai yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika semata.