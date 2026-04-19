Feri Amsari Ungkap Strategi Rahasia Indonesia Tekan Zionis di Kongres Parlemen Brussel

Mont des Arts, sebuah situs bersejarah di jantung kota Brussel, menjadi lokasi Kongres Parlemen Global Sumud pada 22 April 2026.(Foto: Visit Brussel)

Akademisi sekaligus pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengungkap strategi rahasia delegasi Indonesia dalam menekan Zionis Israel melalui jalur diplomasi global pada Kongres Parlemen Global Sumud di Brussel, Belgia.

Feri menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dan bertolak dari Jakarta pada Minggu (19/4/2026).

Selain dirinya, turut hadir General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim.

Misi Tekanan Politik Global

Ia menjelaskan, kehadiran delegasi Indonesia dalam forum tersebut membawa misi untuk mendorong tekanan politik internasional agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dapat dibuka.

“Ada tekanan politik warga politik dunia untuk memastikan agar Israel membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza," kata Feri di Terminal 3 Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (19/4/2026).

Strategi yang diusung bukan sekadar diplomasi formal, melainkan konsolidasi kekuatan opini global untuk menekan kebijakan Zionis Israel melalui forum internasional dan jejaring politik lintas negara.

Dalam konteks global yang lebih luas, momentum ini juga beririsan dengan inisiatif kemanusiaan internasional yang kian menguat.

Saat armada kemanusiaan (flotilla) bersiap berlayar menuju Gaza, Kongres Parlemen Global Sumud semakin mendekat sebagai panggung penting konsolidasi tekanan global.

Pada 22 April ini, Pelapor Khusus PBB akan bergabung bersama anggota parlemen, diplomat, dan para menteri dari berbagai negara untuk mengubah komitmen menjadi aksi nyata.

Pertemuan yang akan digelar di Mont des Arts, sebuah situs bersejarah di jantung kota Brussel, itu diharapkan menjadi titik balik dari sekadar pernyataan politik menuju langkah konkret dalam membuka akses bantuan kemanusiaan.

Amanat Konstitusi RI

Feri menilai langkah tersebut juga sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menekankan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Kalau dalam konteks kita, kita ini kan warga negara Indonesia ya, patokan kita berkonstitusi kan? Imbauan di konstitusi memastikan memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa yang tujuannya didasarkan kepada perikemanusiaan dan perikeadilan," katanya.

Dalam perspektif hukum tata negara, sikap ini mencerminkan implementasi aktif dari Pembukaan UUD 1945, khususnya mandat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Diplomasi Jadi Kunci

Lebih lanjut, ia menegaskan diplomasi politik menjadi kunci untuk memperkuat tekanan terhadap Zionis Israel dan negara-negara sekutunya.

“Jadi diplomasi ini memastikan tekanan kepada pemerintahan Israel, terutama dengan sekutu-sekutunya seperti Amerika, untuk membuka ruang," tuturnya.

Pendekatan itu memperlihatkan Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta forum, tetapi sebagai aktor yang aktif mendorong perubahan melalui tekanan politik global yang terukur.

Sorotan Hukum Humaniter

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap bantuan kemanusiaan sesuai hukum internasional.

“Jadi jangan bantuan kemanusiaan ditembakin, kan itu di hukum humaniter pun bermasalah itu," kata dia.

Dalam kerangka hukum humaniter internasional, serangan terhadap bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius yang menuntut respons tegas dari komunitas global.

Tekanan Politik Penentu

Menurutnya, tekanan politik menjadi faktor penting agar jalur bantuan kemanusiaan, baik melalui laut maupun darat, dapat berjalan optimal.

“Nah, tekanan itu yang penting, karena tekanan politik kan juga jadi sandaran utama ya, agar langkah di laut dan di darat untuk bantuan kemanusiaan itu bisa masuk sebaik-baiknya," tuturnya lagi.

Strategi ini menempatkan tekanan politik sebagai instrumen utama untuk membuka blokade kemanusiaan yang selama ini menjadi hambatan utama distribusi bantuan ke Gaza.

Peran Strategis Delegasi Indonesia

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat sipil dalam mendorong terciptanya solusi damai atas berbagai konflik global yang berdampak pada krisis kemanusiaan.

Melalui pendekatan dialog dan kolaborasi lintas negara, delegasi diharapkan dapat menyampaikan perspektif Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian.

Selama di Brussel, delegasi akan terlibat dalam berbagai agenda strategis, termasuk diskusi panel, pertemuan dengan pemangku kepentingan internasional, serta forum advokasi kebijakan yang berfokus pada upaya penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.

Dengan membawa mandat moral dan konstitusional, langkah Indonesia di forum ini menegaskan peran strategisnya dalam memperjuangkan keadilan global melalui diplomasi kemanusiaan yang terarah dan berdampak.